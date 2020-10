Dieta cu banane și iaurt. Beneficii pentru sănătate

Bananele și iaurtul sunt două alimente bogate în substanțe nutritive și foarte sățioase, pe care le poți lua cu ușurință în deplasări și pe care le poți consuma atât la mesele principale, cât și la gustări.



Acest duo este bogat în proteine și potasiu. Combinarea potasiului din banane cu alimente bogate în proteine, cum ar fi iaurtul, ajută la construirea masei musculare și la completarea aminoacizilor care se epuizează în timpul exercițiilor fizice. Dacă faci sport, această combinație poate fi perfectă pentru o gustare în drum spre sală sau poate constitui baza pentru smoothie-urile post-antrenament.



De ce să mănânci banane?



Sunt ieftine, ușor de procurat, sunt gustoase și pline de substanțe nutritive. Bananele conțin folat, vitaminele C și A și magneziu. Ajută la reducerea nivelului de stres și la creșterea nivelului de serotonină.



Beneficiile bananelor pentru sănătate



Bananele sunt bogate în potasiu, care este necesar pentru contracțiile musculare, transmiterea impulsurilor nervoase și echilibrul delicat al reglării fluidelor și electroliților. Dietele bogate în potasiu reduc efectele adverse ale sării și scad tensiunea arterială.



În plus, acestea pot reduce riscul de a dezvolta pietre la rinichi și pot ajuta la scăderea pierderii osoase.



În ceea ce privește ameliorarea stresului, potasiul ajută la relaxarea mușchilor. Există o acțiune de echilibrare de bază care are loc în organism între sodiu și potasiu. Sodiul creează contracția musculată, iar potasiul relaxează mușchii, astfel încât împreună ajută la transportul nutrienților către celule. În plus, bananele conțin triptofan, o proteină care ajută organismul să producă serotonină, determinând relaxarea corpului și îmbunătățirea stării de spirit. Bananele sunt, de asemenea, bogate în vitamina B6 care ajută la facilitarea sintezei serotoninei din triptofan.



Informații nutriționale banane



O banană medie oferă 422 mg din cele 4.700 mg pe zi pe care Institulul de Medicină le recomandă ca un aport adecvat de potasiu pentru adulți.

O banană medie are 105 calorii, 0,39 g acizi grăsimi, 29 g carbohidrați, 3 g fibre și 1,29 g proteine.



De ce să mănânci iaurt?



Este plin de proteine slabe (aproximativ 30% din valoarea zilnică recomandată) și o sursă de energie puternică și durabilă. De asemenea, un studiu a constatat că, consumul de proteine dimineața oferă sentimentul de plentitudine pe tot parcursul zilei, așadar iaurtul este un aliment foarte sățios.



În plus, iaurtul are aproximativ între 25% și 40% din valoarea zilnică recomandată de calciu, care ajută la construirea oaselor puternice. Sunt necesare aproximativ 1000 până la 1200 mg calciu pe zi.



În cele din urmă, pentru cei care sunt intoleranțo la lactoză, iaurtul oferă un dublu beneficiu: are culturi probiotice care ajută la digerarea lactozei și are mai puțin de 50% cantitatea de lactoză din lapte.



Beneficiile iaurtului pentru sănătate



Există mai multe motive pentru care iaurtul și-a câștigat reputația de a fi un aliment sănătos. Îmbunătățește digestia, previne infecțiile intestinale și întărește imunitatea. Este plin de vitamine și minerale, cum ar fi calciu, potasiu, riboflavină, magneziu și fosfat și este sărac în grăsimi. Consumul de iaurt este în strânsă legătură cu scăderea tensiunii arteriale, reducerea simptomelor sindromului premenstrual, scăderea colesterolului și o reducere a anumitor calculi renali.



În plus, iaurtul oferă vitamine B importante, cum ar fi riboflavina (34% din valoarea zilnică) pentru metabolism, globule roșii și un sistem imunitar puternic; vitamina B12 (25% din valoarea zilnic recomandată), cunoscută sub numele de stimulent energetic și acid pantotenic (16% din valoarea zilnică recomandată) care ajută gândirea și memoria.



Iaurtul are, de asemenea, fosfor (38% din valoarea zilnic recomandată), care împreună cu calciul promovează sănătatea oaselor și potasiu (18% din valoarea zilnică recomandată), un nutrient important care ajută la reglarea tensiunii arteriale. În cele din urmă, iaurtul conține zinc (aproximativ 16% din valoarea zilnică recomandată) care ajută sistemul imunitar.



Cu toate acestea, totuși, nu trebuie să ignorăm faptul că multe iaurturi conțin zahăr adăugat. Așadar, consumul exagerat poate anula orice beneficii potențiale prin creșterea riscului pentru sănătate de a deveni supraponderal.



Informații nutriționale iaurt



Un iaurt simplu degresat are 137 de calorii, 0,44 g grăsimi, 18,82 g carbohidrați și 14,04 g proteine.