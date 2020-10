alegeriSUA Donald Trump şi Joe Biden intră în ultima săptămână completă de campanie

Preşedintele american, republicanul Donald Trump, şi contracandidatul său democrat Joe Biden intră luni în ultima săptămână completă a campaniei pentru alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie, pe fondul măsurilor de limitare a răspândire a pandemiei de COVID-19, transmite luni Reuters.



Trump a anunţat progrese în combaterea coronavirusului deşi SUA a înregistrat niveluri record ale numărului de noi cazuri zilnice, în timp ce vicepreşedintele Mike Pence şi-a continuat campania în pofida testării pozitive la COVID-19 a mai multor colaboratori apropiaţi.



Democratul Joe Biden l-a acuzat pe preşedintele Trump că a capitulat în faţa pandemiei care a cauzat până acum moartea a aproximativ 225.000 de persoane în Statele Unite.



Cu opt zile înaintea zilei alegerilor, peste 59,1 milioane de americani au votat deja, în persoană sau prin corespondenţă, ritm al votului prin corespondenţă care ar putea duce la cea mai ridicată prezenţă la scrutin din ultimul secol, potrivit unor estimări ale Universităţii Florida.



În cursul zilei de luni, Donald Trump se va îndrepta spre Pennsylvania, unul dintre statele indecise esenţiale care a fost deja vizitat de ambii candidaţi la prezidenţiale. Trump are prevăzute mitinguri electorale la Allentown, Lititz şi Martinsburg. În această săptămână liderul american va mai ajunge în statele Michigan, Wisconsin, Nebraska, Arizona şi Nevada.



De partea sa, Joe Biden rămâne luni în statul Delaware, pe care l-a reprezentat în Senat timp de 36 de ani. El se va deplasa marţi în Georgia, cu opriri la Atlanta şi Warm Springs, un orăşel cu 400 de locuitori unde în 1945 a decedat fostul preşedinte democrat Franklin D. Roosevelt, care şi-a preluat mandatul în timpul Marii Crize (1929-1933).



Această vizită în statul Georgia, unde în 2016 Trump a câştigat cu un avans de aproape 5 puncte procentuale şi care nu a susţinut un candidat democrat la alegerile prezidenţiale începând din 1992, face parte din eforturile lui Biden de a extinde influenţa partidului său în contextul în care sondajele de opinie indică în acest stat o cursă strânsă între cei doi candidaţi la prezidenţiale.



În pofida avansului solid din sondajele la nivel naţional, competiţia se anunţă extrem de strânsă în state precum Florida şi Pennsylvania. La un eveniment electoral al lui Joe Biden programat pentru marţi seara în Orlando, statul Florida, ar urma să aibă o intervenţie şi fostul preşedintele Barack Obama.



În ultimele două zile SUA au înregistrat cele mai numeroase noi cazuri de COVID-19 în interval de 24 de ore, ceea ce i-a oferit echipei de campanie a lui Joe Biden motive pentru a critica modul în care administraţia Trump a gestionat criza sanitară.



''Nu există nicio ţară în lume care s-a redresat aşa cum am făcut-o noi'', a declarat Donald Trump, duminică, în faţa susţinătorilor săi din statul New Hampshire, dintre care mulţi nu purtau măşti faciale.



Duminică şeful de personal al Casei Albe, Mark Meadows, a declarat că administraţia de la Washington ''nu va controla pandemia'' şi că în schimb se concentrează pe terapii şi pe producerea unor vaccinuri.



Joe Biden a calificat aceste afirmaţii drept o recunoaştere a faptului că guvernul ''a renunţat la datoria sa fundamentală de a proteja poporul american''.



Marc Short, şeful de cabinet al vicepreşedintelui Mike Pence, a fost sâmbătă testat pozitiv la COVID-19. Casa Albă a declarat că vicepreşedintele îşi va continua campania conform calendarului stabilit. Duminică, Pence, care a fost testat negativ, a vizitat Carolina de Nord, iar luni se va deplasa în Minnesota.