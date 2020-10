2 ani de închisoare pentru nepurtarea măștii

Etiopia își poate încarcera cetățenii pînă la doi ani dacă încalcă în mod intenționat restricțiile menite să limiteze răspîndirea Covid-19, a declarat biroul procurorului general, pe fondul îngrijorării că oamenii vor deveni neglijenți după ce a fost ridicată starea de urgență.



Potrivit restricțiilor din această țară africană, este interzisă strîngerea mîinilor, ieșirea în spații publice fără mască, mai mult de trei persoane la o masă. De asemenea, trebuie păstrată distanța socială de doi metri, transmite Digi24.ro.



„E ca și cum covidul nu ar mai fi, oamenii nu au grijă”, a scris pe Twitter ministrul Sănătății, Lia Tadesse.



„Acest lucru va determina o posibilă creștere a răspîndirii bolii și ar putea reprezenta o amenințare pentru națiune”, a mai spus ministrul, potrivit CNN.



Etiopia, a doua cea mai populată națiune din Africa, a declarat în aprilie stare de urgență, pentru a preveni răspîndirea pandemiei. Starea de urgență a fost ridicată în septembrie. Ministerul Sănătății a înregistrat pînă acum 91.118 cazuri de Covid-19 și 1.384 de decese. Etiopia are o populație de aproape 110 milioane de oameni. Prin comparație, Romînia are o populație de 19 milioane de oameni și a înregistrat peste 200.000 de infectări pînă acum.



Boala a atins apogeul la sfîrșitul lunii august, dar este dificil să se cunoască adevărata amploare, deoarece testarea a fost, de asemenea, redusă din cauza resurselor limitate. Cel puțin 79 de persoane au murit de Covid-19 în ultima săptămînă, a spus Ministerul Sănătății, dar mai puțin de 2% din decese sînt înregistrate în mod oficial.



Noua lege adoptată după ridicarea stării de urgență permite aplicarea de amenzi, dar și închisoarea de pînă la doi ani pentru cei care încalcă restricțiile, a precizat biroul procurorului general într-o declarație postată pe pagina de Facebook, în cursul acestei săptămîni.



Etiopia și-a amînat, de asemenea, alegerile regionale și parlamentare programate pentru luna august din cauza pandemiei. Acestea urmează să aibă loc anul viitor.



Africa nu a fost afectată la fel de mult ca Europa și America de pandemie. Experții spun că o populație mult mai tînără, măsuri aplicate din timp și așezările rurale răsfirate, multe din ele izolate, au contribuit la menținerea sub control a răspîndirii bolii.