6 beneficii importante ale consumului de agrișe

Deși sunt foarte des trecute cu vederea în favoarea căpșunilor, murelor, zmeurei sau afinelor, agrișele au un gust deosebit și sunt esențiale pentru protecția întregului organism. Află ce beneficii are consumul frecvent de agrișe, iar aroma lor va reveni în centrul gustărilor și meselor pe care le iei.



Culoarea agrișelor poate varia de la verde până la galben, roșu, alb, galben sau mov, iar aroma fructelor coapte este asemănătoare cu a merelor, căpșunilor și strugurilor. Cu toate acestea, dacă le vei mânca prea devreme pot fi foarte acre. Lista de beneficii ale consumului de agrișe detaliată de mybalancemeals.com îți va demonstra cât de utile pot fi aceste fructe pentru a combate problemele digestive, îngrășarea, bolile cardiace și efectele nocive ale procesului de îmbătrânire.



Nu ezita să le adaugi cât mai des la salate sau alte preparate, să le consumi simple ori în loc de desert.



Vei preveni carențele nutriționale și vei reuși să arăți așa cum îți dorești în scurt timp.



Iată ce beneficii vei avea dacă mănânci agrișe:



1. Reglarea digestiei

O ceașcă de agrișe conține 6,4g de fibre, care stimulează digestia și previn constipația. Nu vei mai avea probleme din cauza durerilor de stomac, a crampelor sau a acumulării gazelor, iar toxinele se vor elimina la timp din organism.



2. Accelerarea procesului de slăbire

Agrișele au foarte puține calorii, fiind o alegere ideală pentru gustările din timpul dietei. Te vor ajuta să ții sub control pofta de mâncare fără să ai impresia că nu poți mânca nimic din ceea ce îți place.

Au efecte deosebite dacă sunt corelate cu un program de exerciții fizice și un meniu echilibrat.



3. Protecția inimii

Agrișele sunt o opțiune benefică pentru funcționarea inimii datorită conținutului ridicat de antioxidanți și fibre. Reduc nivelul colesterolului „rău” și previn în acest mod bolile cardiace. De asemenea, antioxidanții din agrișe asigură oxigenarea adecvată a sângelui, iar doza de potasiu din aceste fructe reglează nivelul tensiunii arteriale și ritmul bătăilor inimii.



4. Creșterea imunității

Sistemul imunitar protejează organismul împotriva microbilor și bacteriilor, fiind esențial să fii rezistent împotriva microorganismelor pentru a preveni îmbolnăvirile.

Antioxidanții furnizați de agrișe neutralizează microbii care invadează corpul și protejează celulele care compun sistemul imunitar.



5. Prevenirea afecțiunilor oculare

Conținutul de vitamina A din agrișe protejează ochii, ameliorând vederea pe timpul nopții și acuitatea vizuală în general. De asemenea, asigură o doză utilă de vitamina C, care previne cataractele și susține ochii suprasolicitați în fața calculatorului.



6. Întinerirea pielii și reducerea ridurilor

Fiecare porție de agrișe are un puternic efect anti-aging. Odată cu trecerea timpului te poți confrunta cu pete pigmentare, lăsarea pielii, linii de deshidratare, semne de oboseală sau riduri.

Consumă agrișe pentru a obține o doză eficientă din vitaminele A și E care protejează pielea de efectele nocive ale razelor ultraviolete, stimulează producția de colagen și regenerează pielea. Vei reduce adâncimea ridurilor existente și vei stopa formarea altora noi.