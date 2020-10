Ciocolată albă vs ciocolată neagră. Care este mai sănătoasă?

Aceste două tipuri de ciocolată nu doar că se află la poluri opuse în ceea ce privește culoarea, ci și în ceea ce privește valoarea nutrițională. Află ce să alegi între ciocolată albă vs ciocolată neagră.



Ciocolată albă vs ciocolată neagră



Ciocolata neagră este obținută din pudră de cacao, unt de cacao și zahăr. Conține foarte puțin lapte praf sau extract din lapte. Pentru că principalul ingredient este cacaua, ciocolata neagră este bogată în antioxidanți. Antioxidanții au un efect antiinflamator în organism și sunt benefici în combaterea diferitelor tipuri de afecțiuni. De asemenea, include și cantități mici de fier, care este esențial pentru transportul de oxigen la nivelul celulelor.



Ciocolata albă este obținută din lapte, zahăr, unt de cacao, dar nu conține pudră de cacao. De fapt, nici nu este considerată ciocolată. Principalul său ingredient este laptele praf sau zerul din lapte. Are un conținut mai ridicat de zahăr și grăsimi, comparativ cu ciocolata neagră. Prin urmare, îi lipsesc beneficiile care sunt oferite de cacao.



„Competiția” dintre ciocolata albă și ciocolata neagră este câștigată în mod clar de cea neagră, care oferă numeroase beneficii pentru sănătate.



Iată care sunt beneficiile pentru sănătate ale ciocolatei negre:



Ciocolata neagră conține antioxidanți



Cacaua conține compuși care au proprietăți antioxidante.

Printre aceștia se numără flavonoidele și polifenolii. Antioxidanții neutralizează radicalii liberi și previn stresul oxidativ. Acesta din urmă se referă la degradarea produsă de radicalii liberi la nivelul celulelor și țesuturilor din corp.



Stresul oxidativ contribuie la procesul natural de îmbătrânire. De-a lungul timpului, stresul oxidativ poate contribui la apariția unor afecțiuni precum probleme cardiace, diabet, Parkinson, Alzheimer, cancer sau afecțiuni ale ochilor.



Reduce riscul de afecțiuni cardiace



Consumul regulat și moderat de ciocolată neagră ajută la reducerea riscului de apariție a unor afecțiuni cardiace. Anumiți compuși din ciocolata neagră, în special flavonoidele, contribuie la reglarea tensiunii arteriale și la reducerea colesterolului.



Reglează tensiunea arterială



Flavonoidele din ciocolata neagră stimulează producția de monoxid de azot în organism.

Acesta duce la dilatarea vaselor de sânge, care se lărgesc și îmbunătățesc circulația sanguină și scad tensiunea arterială.



În cadrul unui studiu realizat în anul 2015 s-a analizat efectul consumului de ciocolată în cazul a 60 de persoane cu diabet de tip 2 și tensiune arterială ridicată. Cercetătorii au descoperit că participanții la studiu care au consumat 25 de grame de ciocolată neagră pe zi, timp de opt săptămâni, au avut o tensiune arterială semnificativ mai mică decât cei care au consumat aceeași cantitate de ciocolată albă.



Scade nivelul colesterolului



Ciocolata neagră conține compuși precum polifenoli și teobromină care au un efect de scădere a nivelului de colesterol „rău” LDL și cresc nivelul de colesterol „bun”, numit HDL.



Are efect antiinflamator



Consumul de ciocolată neagră reduce inflamația din corp. Inflamația este un proces natural care face parte din răspunsul imunitar al organismului de germeni și substanțe toxice.

Însă inflamația cronică afectează celulele și țesuturile și crește riscul apariției unor afecțiuni precum diabet de tip 2, artrită și unele tipuri de cancer.



Îmbunătățește funcțiile creierului



Ciocolata neagră îmbunătățește funcțiile creierului și ajută la prevenirea afecțiunilor neurodegenerative precum bolile Alzheimer și Parkinson. Un studiu din anul 2018, citat de health.com, a arătat că flavonoidele din ciocolata neagră pot stimula neuroplasticitatea, care este abilitatea creierului de a se reface și reorganiza, în special în urma unei afecțiuni sau a unui traumatism.



Câtă ciocolată neagră este recomandat să consumi?



Chiar dacă este considerată sănătoasă, ciocolata neagră conține grăsimi și zahăr, fiind un aliment cu indice caloric ridicat. De asemenea, cacaua conține cofeină, putând să provoace o stare de agitație sau insomnie atunci când este consumată seara.

Ciocolata neagră nu este recomandată copiilor, care sunt și mai sensibili la efectele sale stimulante.



Un consum moderat de ciocolată neagră ar putea fi în jurul a 20-30 de grame pe zi. Cu cât are un conținut mai ridicat de cacao (70-99%), cu atât ciocolata neagră conține mai mulți antioxidanți, fiind mai sănătoasă.