Opinie: Chiar dacă a plouat, recolta nu va fi atît de bună

Ploile din ultima perioadă sînt pentru agricultură ca o gură de aer proaspăt pentru o persoană care se asfixiază. Dar nu sînt suficiente pentru a asigura o recoltă bună pentru anul 2021.



Dacă nu vor mai cădea precipitații și nu se vor restabili acele rezerve de umezeală productivă în sol pînă la stratul de doi metri adîncime, riscăm să intrăm și în anul viitor într-o nouă secetă hidrologică.



Contactat de ipn.md, Vasile Șarban, șeful Direcției politici de producție, procesare și reglementări de calitate a produselor vegetale, a declarat că, spre regret, chiar și după ultimele precipitații, există localități unde nu a căzut strop de ploaie. Sau ploaia care a căzut a strîns doar praful, cum se spune în popor. Acolo unde a fost o cantitate mai mare de precipitații, acest fapt a favorizat prelucrarea solului pentru însămînțare, a favorizat în alte cazuri încolțirea uniformă a semințelor care erau deja încorporate în sol.



Totuși, spune specialistul, există speranța că pe parcursul toamnei vor cădea precipitații pe tot teritoriul țării. La iarnă sînt așteptate precipitații sub formă de zăpadă, cu un strat suficient, măcar de pînă la 60 de centimetri. Și această zăpadă se va topi treptat și se va infiltra în sol, astfel compensînd insuficiențele de umezeală productivă în sol.



Cît despre pierderile înregistrate de producătorii agricoli la a doua grupă de cereale, responsabilul de la minister a menționat că evaluările au fost făcute de autoritățile publice locale de nivelul unu și doi. Totalizările MADRM arată că sînt în jur de 514 mii de hectare afectate. Din ele, doar porumbul constituie 51%, floarea-soarelui – 45%, soia – 2%, sfecla de zahăr –1%. Restul culturilor agricole au fost afectate în proporție de sub 1% și aici este vorba despre fasole, năut, lucernă, mazăre, tutun, mălai, in etc. Autoritățile poartă discuții cu agricultorii afectați de secetă pentru a identifica mecanisme de susținere.