Ce spun astrele azi, 20 octombrie

Berbec

Ziua de astazi va va prinde usor descoperiti, din punct de vedere psihic; fie va veti aminti de trecut, de anumite evenimente din viata voastra, fie ceva din prezent va va trezi nostalgii, de care nu veti reusi sa scapati asa usor. In plan profesional, va fi destul de greu sa va concentrate la sarcinile mai dificile, sa luati decizii importante, fapt pentru care va fi nevoie sa depuneti mult mai mult efort. Nu lasati melancolia sa devina un simptom si, daca simtiti ca nu reusiti sa depasiti momentul pe cont propriu, ar trebui sa va ganditi sa apelati la ajutorul cuiva. Supravegheati mai bine propria stare de sanatate, care ar putea sa va puna probleme, din cauza unor anumite sensibilitati, care ar putea sa duca la acutizarea unor simptome ceva mai vechi.



Taur

Astazi va trebui sa va monitorizati ceva mai atent situatia financiara, deoarece contextul astral arata un oarecare haos in ceea ce priveste organizarea acestui domeniu al vietii voastre; daca nu veti lua masuri, in timp util, este foarte posibil sa va confruntati cu unele momente destul de dificile, din acest punct de vedere. In plan profesional, anumite chestiuni s-ar putea sa va puna rabdarea la incercare, la fel ca si unele persoane, care ar putea incerca, in mod nociv, sa-si impuna propriile puncte de vedere. Relatiile interpersonale vor fi destul de sensibile, pe perioada acestei zile, de aceea va fi nevoie sa va dati mai mult silinta, pentru mentinerea anumitor legaturi care ar putea sa se dovedeasca utile candva, in viitor.



Gemeni

Daca doriti sa profitati de o zi favorabila, astazi este momentul in care puteti face acest lucru. Puteti incerca noutati, puteti sa va satisfaceti, in anumite limite, dorinta de aventura, de a a va pune in practica stilul intreprinzator. Nu este cazul sa riscati in privinta chestiunilor financiare; daca doriti sa faceti unele investitii, ar fi cazul sa fiti siguri ca riscurile pe care vi le asumati nu sunt mult prea substantiale pentru a fi acceptate. Este posibil sa va confruntati cu unele tensiuni in mediul familial, mai ales daca vor exista chestiuni in care nu veti fi dispusi sa faceti nici un fel de compromise; o atitudine rigida este mereu aducatoare de dispute, indiferent de domeniul la care ne referim.



Rac

Nu va va displace deloc cand majoritatea celor din jur va va sustine in privinta ideilor sau actiunilor pe care doriti sa le intreprindeti. Dimpotriva, astazi va place sa fiti in centrul atentiei, sa preluati initiativa acolo unde exista perspective. Va place sa ajutati, atunci cand puteti, insa nu insistati prea mult, daca nu este cazul. O anumita chestiune din prezent ar putea sa se repercuteze destul de puternic in viitorul apropiat, asa ca va trebui sa aveti mare grija la modul in care veti manevra lucrurile. Discutiile cu partenerul de cuplu ar putea ridica unele probleme pe care va trebui neaparat sa le clarificati, daca nu doriti sa aveti parte de situatii tensionate; discutati deschis si nu lasati sa persiste neincredere in relatia de cuplu.



Leu

Problemele familiale s-ar putea sa va capteze atentia ceva mai intens astazi; va trebui sa prezentati mai multa empatie fata de cei din jur si interes pentru problemele lor. Se prea poate sa existe dileme care isi vor gasi rezolvare doar daca veti conlucra, daca veti discuta si veti reusi sa gasiti solutii care sa multumeasca pe toata lumea. Nu trebuie sa vi se para ca sarcinile domestice sunt mizilicuri; astfel de chestiuni pot rerezenta motive serioase de conflict in mediul familial. In plan profesional, va fi nevoie sa va aratati mai dispusi sa acceptati si ideile celorlalti; pana la urma nu se poate sa aveti numai voi dreptate. Si alte persoane alaturi de care va desfasurati activitatea pot fi la fel de calificate, macar pentru a-si enunta propriile lor pareri, propriile lor idei.



Fecioara

Astazi ati putea sa va permiteti mai multa distractie, mai ales daca in zilele anterioare ati reusiti sa va mai descotorositi de unele dintre sarcinile pe care le aveati de indeplinit; binenteles ca va puteti permite sa va relaxati putin, in aceste conditii. Ba chiar va puteti gandi la ceva mai mult, la vreo iesire mai deosebita alaturi de parteneri sau de alte persoane dragi voua. In plan profesional, este putin probabil sa aveti cine stie ce rezultate. Totusi, ceea ce faceti este bine sa tratati cu toata seriozitatea. Socializarea se poate dovedi importanta intr-un anumit context; este bine sa va faceti cat mai multi cunoscuti, la diversele adunari la care participate, pentru ca nu se stie cand veti avea nevoie de o anumita relatie, intr-un anumit loc. Recomandarile benefice merg bine in orice situatie.



Balanta

Rutina de zi cu zi vi se pare din ce in ce mai insuportabila, iar totul pare ca se face mecanizat; parca ati devenit niste mici robotei care efectueaza totul la comanda. Contextul astral va sprijina initiativele in sensul implementarii unor schimbari in aceasta rutina, mai ales daca aveti aproape persoanele dragi voua. Pentru unii dintre voi devine chiar imperativ necesar sa actionati acum si nu mai tarziu; sunt unele etape in care veti ajunge sa rabufniti, daca nu faceti ceva pentru a mai aduce putina culoare in viata voastra. Sugestiile din partea apropiatilor ar putea fi foarte folositoare, intr-un moment in care, poate, nu prea sunteti in forma; intr-o astfel de situatie, se prea poate sa nu reusiti sa vedeti lucrurile asa cum trebuie, iar deciziile pe care le luati ar putea sa nu fie cele mai potrivite.



Scorpion

Desi uneori va este mai bine sa va retrageti undeva si sa meditati asupra a ceea ce se intampla in viata voastra, totusi, astazi nu este o zi potrivita pentru solitudine, ci pentru socializare, chiar si pentru voi. Veti fi foarte melancolici, inca de la primele ore ale diminetii, asa ca va va face foarte bine sa intrati in contact cu alte persoane. Pastrati in jurul vostru pe cei care ar putea sa va ridice moralul, sa va imbunatateasca starea de spirit. Anumite gesturi din partea unor cunoscuti ar putea sa vi se para deranjante, insa nu trebuie sa faceti propriile voastre interpretari, ci sa asteptati sa vedeti ce are de spus si persoana respectiva. Poate ca nu mai sunteti voi in masura sa percepeti corect ceea ce oamenii au de exprimat.



Sagetator

Atmosfera este realaxata, astazi, in ceea ceva priveste; nu prea se vad nori negri la orizont, lucrurile par sa decurga normal, fara incidente neasteptate. Ati putea sa va testate spiritual aventurier, sa faceti alegeri indraznete, sa va asumati riscuri, insa nu inconstiente. Colaborati cu cei din jur atunci cand vreti sa faceti ceva care-I priveste si pe ei; poate fi o experienta placuta de socializare si, in plus, ati putea termina mult mai repede. Timpul petrecut alaturi de persoanele dragi poate a vea o semnificatie importanta, in contextul astral al zilei de astazi. Fiti ceva mai detasati de chestiunile care nu va privesc direct si nu mai incercati sa dati sfaturi atunci cand nu vi le cere nimeni. Concentrati-va pe chestiunile voastre, pe cele care nu va solicita un consum inutil de energie.



Capricorn

Astrele va sustin, astazi, in demersurile din sfera creativa, dar si in ceea ce priveste socializarea si educatia. Puteti opta pentru o perfectionare in domeniul profesional, pentru o idee de hobby ce poate sa dea o sursa de venit, pentru intalniri pe diverse teme cu prieteni si nu numai. Problemele care ar putea sa apara, in domeniul profesional, pot fi luate ca adevarate provocari, insa s-ar putea ca unele dintre ele sa va puna, cu-adevarat, in incurcatura. Va fi mai greu de gasit solutii, de intervenit in ultimul moment pentru a corecta o anumita situatie. Relatiile cu familia trec printr-o perioada benefica, de aceea ar fi bine sa o folositi la maximum pentru a spori coeziunea legaturilor cu cei dragi.



Varsator

Prima parte a zilei de astazi va fi extrem de aglomerata pentru voi, nativii acestei zodii. Va trebui sa va organizati mult mai bine timpul, pentru ca munca voastra sa nu va rapeasca si din cea mai mare parte a dupa-amiezii. Daca veti sti sa fiti eficienti, veti avea posibilitatea de a beneficia de timp liber, care sa va ajute sa va remontati, atat fizic, cat si psihic. De asemenea, ar fi bine ca astazi sa reflectati asupra planurilor voastre de viitor, asupra a ceea ce ati putea sa faceti pentru a va imbunatati, atat in plan profesional, cat si in plan personal. Feed-back-ul venit de la persoane mai putin cunoascute, insa care au cunoastinte in domeniul vostru de activitate, se poate dovedi extrem de folositor, in conditiile in care va doriti sa avansati in cariera. Nu faceti imprumuturi, nici nu imprumutati bani; pastrati cat mai mult sub control propriul buget.



Pesti

Astazi aveti o tendinta de a surprinde, de a capta atentia, fie prin ceea ce faceti, fie prin felul vostru de a fi; veniti cu tot felul de inovatii, cu idei noi sau cu un nou stil vestimentar, un nou look sau, pur si simplu, o noua achizitie, insa de impact. Este bine sa va asigurati ca ceea ce incercati nu va soca, in sens negativ, pentru ca exista si posibilitatea de a fi etichetati intr-un mod nu foarte magulitor, in aceasta situatie. Nu va lasati condusi de entuziasmul care v-a cuprins, nu faceti lucruri pe care ati putea sa le regretati mai tarziu. Acceptati atunci cand va simtiti depasiti de ceea ce vi se cere si solicitati sprijin, pentru a face lucrurile asa cum trebuie. Analizati evolutiile din viata voastra dintr-o perspectiva realista; nu fabulati asupra a ceea ce se intampla in viata voastra.