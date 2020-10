Ia câte o linguriţă de ulei de măsline pe stomacul gol! Ce efecte uimitoare are asupra sănătăţii

Uleiul de măsline are cel mai ridicat conţinut de acizi graşi Omega-3. Conştienţi de beneficiile pe care le are acest ulei pentru sănătate, locuitorii din regiunile mediteraneene îl consumă în mod curent, în medie, câte patru-cinci linguri pe zi. Iar când iau câte o linguriţă pe stomacul gol au parte de efecte deosebite pentru întregul organism.



Ştiai că uleiul de măsline este cea mai veche grăsime vegetală descoperită de oameni? În vremuri de demult, egiptenii le dădeau grecilor grâne pentru a primi în schimb ulei de măsline. Lichidul galben-verzui era considerat cea mai valoroasă marfă de negoţ. Uleiul de măsline a fost unul dintre secretele de longevitate ale franţuzoaicei Jeanne Calment, care a trăit 122 de ani. Bogat în compuşi valoroşi, acest ulei promite protecţie în faţa celor mai temute boli.



Întăreşte sistemul imunitar

Fiind un puternic antioxidant, uleiul de măsline consolidează şi protejează sistemul imunitar, contribuind astfel la întărirea organismului în lupta cu infecţiile.



Protejează inima

Într-un studiu de cercetare, cei care au folosit în mod regulat ulei de măsline, atât pentru gătit, cât şi ca pansament, au avut un risc cu 41% mai mic de accident vascular cerebral, comparativ cu cei care nu au consumat deloc, ceilalţi factori fiind egali. În plus, uleiul de măsline conţine polifenoli, care ajută la menţinerea în limite normale a colesterolului.



Reduce riscul de Alzheimer

Unul dintre studiile publicate în revista Toxicologie şi Farmacologie, a găsit oleocantal (un puternic antiinflamator) în uleiul de măsline, care inhibă acele proteine toxice, care blochează sinapsele pe hipocampus, adică primul semn de debut al bolii Alzheimer – afecţiune degenerativă a sistemului nervos, care determină probleme de memorie, gândire şi comportament.



Previne apariţia tumorilor

Un compus găsit în uleiul de măsline poate accelera moartea celulelor canceroase. Uleiul de măsline este extrem de bogat în grăsimi mononesaturate şi încărcat cu puternici antioxidanţi. Componentele conţinute în uleiul de măsline au dovedit că încetinesc creşterea tumorilor în ţesutul mamar. Se pare că uleiul inhibă anumite proteine de care celulele canceroase au nevoie pentru a se dezvolta. Uleiul de măsline protejează, de asemenea, ADN-ul nostru de la daunele cauzate de celulele canceroase nocive.