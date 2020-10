Medic epidemiolog: "Oamenii sînt cei care au creat această mare zarvă în jurul COVID-19"

Oamenii au creat această mare zarvă, pe care noi astăzi o vedem în privința COVID-19, deși în ceea ce se întîmplă nu există nici o catastrofă, iar anul trecut numărul îmbolnăvirilor de infecții respiratorii a fost mai mare decît înbolnăvirile în acest de COVID-19, dar despre pandemie atunci nimeni nu a vorbit.



Despre acest lucru a declarat fostul medic sanitar șef al Moscovei, directorul adjunct pentru știință al Institutului de cercetare a vaccinurilor și serurilor ”Mechnikov”, membru corespondent al RAS, doctor în științe medicale, profesorul universitar, medic emerit al Federației Ruse, Nikolai Filatov, într-un interviu acordat publicației ”Business Online”.



El a recunoscut că, fiind epidemiolog și toată viața ocupîndu-se cu aceste probleme, nu poate înțelege ceea ce se întîmplă astăzi și crede că, cu COVID-19, noi am făcut ceva special.



Omul de știință a subliniat că în ceea ce se întîmplă astăzi nu există nici un dezastru, și așa ceva se întâmplă în mod constant.



"Numai cu COVID-19 am făcut ceva special. Se pare că plătim pentru faptul că cunoștințele științifice au nimerit în mâinile oamenilor obișnuiți, iar ei au organizat toate aceste presiuni teribile pe care le observăm astăzi. Un exemplu: la 5 octombrie, în Moscova au fost diagnosticați 10 888 de noi bolnavi infectați cu COVID-19. Acestea sînt persoanele care au diagnosticate cu Covid, a fost găsit virusul și a fost detectat pacientul respectiv. Deci, spune-mi, cîte dintre aceste 10 888 de persoane sînt bolnave, cîte sînt grav bolnave care au nevoie de asistență medicală de urgență, cîți au solicitat asistență medicală? Deci, ce se întîmplă? Ei bine, au detectat la mine acest virus, și ce? Dar eu deja de trei ani trăiesc cu el. Nu am pneumonie, dificultăți de respirație, nu am nimic, trăiesc liniștit și lucrez", a subliniat fostul medic sanitar șef al Moscovei.



Despre pandemie, în general, el a spus următoarele: "Astăzi, avem identificați 10 mii de pacienți în întreaga Rusie, și noi purtăm mască, lucrăm de la distanță, iar cînd a apărut noul virus de gripă H1N1 "Hong kong", incidența maximă de vîrf numai în Moscova a fost de 102 mii care s-au adresat după asistență medicală într-o zi! Atunci nu se căuta cine mai era infectat. Aceștia erau bolnavii care s-a dresat singuri după asistență medicală. Ei aveau febră mare, intoxicație, dureri de cap și musculare, slăbiciuni și alte simptome asemănătoare gripei. Desigur, cineva a murit. Și acum spuneți, 102 mii la Moscova pe zi și 10 mii în toată Rusia – sînt numere comparabile și situații adecvate pentru a acoperi problema?! Eu sînt epidemiolog de profesie, fac asta toată viața și nu înțeleg ce se întîmplă. Anul trecut, numărul infecțiilor respiratorii a fost mai mare decît în acest sens, dar nimeni nu a vorbit despre pandemie", a menționat Nikolai Filatov.