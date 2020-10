5 semne că ar fi bine să nu mai bei lapte

Intoleranța la lactoză poate să producă simptome foarte deranjante pe care nu trebuie să le ignori. Iată câteva semnale că ar fi bine să nu mai bei lapte!



Chiar dacă părerile despre laptele de vacă se bat cap în cap, unii susținând că este foarte sănătos, în vreme ce alții îl consideră cancerigen, este foarte important să fii atentă la semnalele pe care ți le trimite corpul după ce consumi lapte de vacă. Dacă apar simptome deranjante de fiecare dată când bei lapte de vacă atunci este mai bine să îl eviți și să găsești o alternativă de lapte vegetal potrivită pentru sistemul tău digestiv.



Multe cercetări au scos la iveală faptul că un consum mare de lapte de vacă are un efect cancerigen, deoarece generează reacții inflamatorii în corp sau că în urma unor analize s-a constatat că femeile care consumă multe lactate sunt mai expuse riscului de a face cancer mamar. Aceste date nu pot să ne lase indiferenți, însă apoi vei citi despre studiile realizate de cealaltă parte a baricadei și care ne spun că laptele este foarte sănătos pentru organism, previne osteoporoza, te ajută la slăbit și să ai un somn odihnitor.



Este imposibil să-ți dai seama ce ar trebui să faci, însă cel mai important lucru este acela de a-ți asculta organismul, deoarece atunci când lactoza din lapte nu este tolerată de sistemul digestiv și nu se digeră bine, pot să apară problemele.

Aceasta rămâne în intestin, fermentează şi produce în mai puţin de 30 de minute manifestări neplăcute precum balonarea, diareea, crampele sau greaţa, cu alte cuvinte intoleranţa la lactoză.



Dacă ai constatat că ai următoarele simptome după ce bei lapte de vacă atunci ar fi mai bine să îl eviți și să-l înlocuiești cu laptele vegetal, de preferat făcut în casă sau să alegi unul fără aditivi:



1. Te simți foarte balonată de fiecare dată

Lactoza este zahărul din lapte care pentru a se digera complet are nevoie de o enzimă numită lactază. Se estimează că un procent de 70-75% din populaţia adultă are un nivel scăzut de lactază în organism deoarece pe măsură ce înaintează în vârstă, majoritatea persoanelor nu mai pot digera complet lactoza. De aceea, laptele nu mai poate să fie digerat și apare senzația de balonare puternică.



2. Te doare burta

Durerile intense, mișcările intestinale și crampele care pot să apară în stomac reprezintă un alt simptom pe care nu ai cum să-l ignori. De regulă, aceastea se manifestă alături de balonarea excesivă.



3. Te confrunți cu gazele intestinale

Deoarece lactoza nu se digeră corect, zahărul rămâne în colon și fermentează, generând apariția acelor zgomote intestinale și a gazelor intestinale.



4. Suferi de diaree care durează mai multe zile

Dacă deja ai probleme cu balonarea și flatulența, următorul pas este să apară diareea. Însă, ea poate să fie problematică atunci când apare frecvent și se manifestă mai multe zile la rând după ce ai băut lapte de vacă.

Acest simptom poate să apară dar la un produs lactat, însă pentru a depista care este cel problematic trebuie să elimini toate lactatele din dietă după care să le introduci pe rând ca să le testezi.



5. Ai probleme cu tenul

Potrivit cercetărilor, laptele conține un hormon IGF-1 care este asociat cu un risc crescut de inflamații în corp. Acesta este și motivul pentru care ar fi bine să renunți la lapte dacă ai probleme cu tenul. Acneea, roșeața sau diversele probleme care apar pe piele pot să fie stimulate chiar de consumul de lapte de vacă. Lactatele sunt recunoscute pentru faptul că stimulează producția de sebum, favorizând astfel apariția coșurilor și blocarea porilor.



Ce alternative ai? Fă-ți lapte vegetal acasă!



Poți să faci lapte din fulgi de cocos, migdale, susan, nuci caju, nuci românești, ovăz, quinoa, semințe decorticate de cânepă, nuci macadamia sau orice combinație dintre aceste ingrediente. De exemplu, potrivit cercetărilor, semințle de susan au o cantitate mai mare de calciu decât laptele de vacă, astfel că poți să le adaugi în toate combinațiile de lapte vegetal pe care le faci.



Astfel te asiguri că laptele vegetal nu conține aditivi și lactoză, cea care generează simptomele supărătoare cu care te confrunți după ce bei laptele de vacă.



Iată cât de simplu poți să faci lapte de migdale acasă:



Foloseşte o cană de migdale pe care să le pui la înmuiat peste noapte sau măcar 3-4 ore.

Acest proces va activa enzimele din migdale, făcându-le mai uşor de digerat şi le hidratează foarte bine.



După ce şi-au dublat dimensiunea şi s-au hidratat, se pun migdalele în blender şi se acoperă cu apă. Se mixează bine până când obţii o pastă cremoasă, după care adaugi cantitatea dorită de apă pentru a obţine consistenţa potrivită a laptelui. La final se adaugă puţină sare şi 2-3 curmale, dacă vrei să îndulceşti puţin laptele.



Ca să obţii un lapte concentrat se foloseşte aceeaşi cantitate de apă şi migdale (o cană cu migdale şi o cană cu apă). Însă, laptele va ieşi delicios şi atunci când foloseşti 2-3 părţi de apă la o parte migdale (o cană de migdale şi 2-3 căni cu apă). După ce ai mixat laptele, se strecoară cu ajutorul unui tifon. Pulpa de migdale se usucă în cuptor şi o poţi folosi pentru a face prăjituri.



Poţi să foloseşti laptele de migdale pentru cerealele de la micul dejun, pentru cafea, pentru clătite, prăjituri sau pentru orice alte preparate care necesită lapte.