10 motive să te ridici din pat dimineața în zilele mohorâte, în care nu ai chef de nimic

Este ora 8 dimineața, iar tu tocmai te-ai trezit. Afară plouă sau este frig, starea de spirit nu e una încurajatoare, așa că ai rămâne în pat cât este ziua de lungă.



Cunoastem cu totii acele momente in care, pur si simplu, nu ai chef sa faci nimic. Chiar daca ai sarcini de rezolvat la birou sau alte lucruri de facut, nu ai puterea de a te ridica din pat si de a incepe ziua.



Odata cu toamna, isi fac aparitia si zilele mohorate. Avem mai putin soare, ceea ce inseamna mai putina lumina si mai putina caldura. Avem vant, ploaie si, in general, o atmosfera melancolica, nu foarte utila atunci cand ai nevoie de un impuls. Totusi, exista multe motive pentru care ar merita sa fii curajoasa si sa-ti faci ziua cat se poate de placuta.



Motivatie pentru zilele mohorate: 10 lucruri pentru care merita sa te ridici din pat



1. Aerul proaspat al diminetii

Fie ca ploua, bate vantul sau cerul este senin, aerul diminetii are un farmec aparte. Este proaspat, curat si te invita sa respiri adanc si sa iti linistesti mintea.

Ridica-te din pat (poti pastra patura!) si mergi pana la fereastra. Deschide geamul si inspira, apoi tine-ti respiratia cateva secunde. Elibereaza aerul in mod controlat si prelung, apoi repeta acelasi exercitiu de minimum cinci ori.



2. Posibilitatea de a face un dus fierbinte

Iti este frig si nici macar paturica pufoasa in care te-ai infofolit nu este suficienta. Doar gandul ca ar trebui sa te dezvelesti te ingrozeste. Cu toate acestea, exista ceva ce te-ar face sa te simti de doua ori mai bine: un dus fierbinte.

Asadar, ridica-te, mergi pana in baie si plonjeaza direct sub jetul de apa calda. Nu te grabi, poti ramane acolo oricat de mult doresti. Nici nu ai realizat, dar tocmai ai reusit sa te ridici si sa iti incepi ziua. Felicitari!



3. Papucii tai preferati

Daca nu ai o pereche de papuci pufosi, este momentul sa iti cumperi una! Pana atunci, sigur ai un alt obiect care te face sa te simti mai confortabil acasa. Un halat de baie moale, o pereche de colanti extrem de comozi sau acel hanorac oversized, pe care adori sa il porti (fara sutien!).

Gandeste-te ca, oricat de grea ar parea ziua din fata ta, te poti simti confortabil in timp ce te ocupi de orice task ar trebui sa rezolvi. Acest lucru te va sprijini si iti va oferi incredere!



4. Mirosul cafelei (sau al ceaiului)

Sa stai in pat intr-o zi mohorata este minunat, dar stii ce este si mai bine? Sa bei o cafea fierbinte, preparata exact asa cum iti place tie. Sau un ceai aromat, de ce nu?

Stim ca deja ti-am facut pofta, asa ca fugi in bucatarie si apuca-te de treaba. Foloseste cana ta preferata si bucura-te de bautura ta fierbinte pe fotoliu sau in dreptul ferestrei.



5. Linistea matinala

Dimineata este, cu siguranta, cel mai linistit moment al zilei pe care il ai. Daca tot este aici, de ce sa nu profiti de el? Foloseste linistea si pacea matinala pentru a face yoga, pentru a dansa, pentru a citi sau pentru a-ti prepara un mic dejun delicios. Doar tu cu tine, fara telefoane, e-mailuri sau sedinte!



6. Produsul tau preferat de skincare sau parfumul favorit

Fara indoiala, ai un produs cosmetic preferat. Fie ca este acel cleanser eficient pe care il folosesti in fiecare dimineata, crema hidratanta care iti rasfata tenul, lotiunea de corp cu aroma de vanilie sau parfumul tau favorit, care iti aduce aminte de ceva drag.

Daca ramai in pat, nu te vei putea bucura de nimic dintre acestea. Asadar, haide, fa-ti curaj si mergi in fata oglinzii. Te vei simti mult mai bine!



7. Mancarea ta preferata

OK, daca nimic de pana acum nu a functionat, imagineaza-ti felul tau de mancare preferat. Nu spune smoothie verde, ci gandeste-te la acea farfurie perfecta, pe care ai manca-o oricand, mai ales cand iti este pofta de ceva bun.

Acum, gandeste-te ca, daca te ridici din pat, vei putea manca exact acel lucru. Nu conteaza daca poti sa ti-l gatesti, pentru ca ai intotdeauna optiunea de a-l comanda. Ce zici?



8. Posibilitatea de a te intalni cu persoana ta favorita

Poate fi vorba despre mama ta, prietena ta cea mai buna, sora, colega de birou, partenerul de cuplu sau oricine altcineva. Nici macar nu trebuie sa aiba posiblitatea de a se intalni fizic cu tine, caci 2020 deja ne-a obisnuit cu videocall-urile pe Zoom.

Oricat de plictisita, suparata sau melancolica ai fi, acea persoana iti va oferi un boost de energie, asa ca ridica-te din pat, bea un pahar mare cu apa, apoi trimite un mesaj.



9. Gandul ca vei fi mandra de tine la finalul zilei

Chiar daca aceasta zi nu a inceput foarte bine, are toate sansele sa se termine intr-un mod placut. Daca te vei ridica din pat si vei face cel putin un lucru pentru tine insati, seara vei avea ocazia de a te simti mandra de tine, iar acest sentiment nu poate fi echivalat de nimic altceva!



10. Recunostinta pentru inca o zi

Daca niciunul dintre punctele de mai sus nu ti-a oferit suficienta motivatie pentru zilele mohorate, fa urmatorul exercitiu. Ia o agenda si un pix sau ramai inca in pat si deschide aplicatia de Notes.

Scrie minimum trei lucruri pentru care esti recunoascatoare astazi. Da, chiar si atunci cand vremea este mohorata, iar tu nu ai chef de nimic, poti gasi ceva de care sa te bucuri. Simplul fapt ca ai un pat confortabil si posibilitatea de a mai ramane in el cinci minute este un motiv de recunostinta!