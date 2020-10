Maia Sandu: Nu am avut, nu am și n-o să am niciodată încredere în Usatîi! PN este exclus din lista PAS pentru o eventuală coaliție (VIDEO)

Maia Sandu își încalcă propriile principii și promisiuni, atunci când îl invită pe Renato Usatîi să facă un front comun la alegerile prezidențiale din acest an. În cadrul unei dezbateri din 2018, lidera PAS se jura că nu va face coaliție cu Renato Usatîi, deoarece acesta face parte din aceeași categorie cu Plahotniuc.



„MAIA SANDU: Niciodată nu am avut încredere în Renato Usatîi! În Renato Usatîi nu am avut niciodată încredere. M-ați auzit dvs vreo dată vorbind despre asta? Nu am avut, nu am și n-o să am niciodată încredere în acest om. Apropo el face parte din aceeași categorie de oameni cu Plahotniuc pentru că e clar că au făcut împreună afaceri, împreună au discutat pe cine să omoare, deci sunt oameni exact din aceeași categorie și acum se războiesc.



JURNALIST: Deci PN este exclus din lista PAS-ului pentru o eventuală coaliție?



MAIA SANDU: Am spus asta de multe ori. Categoric!”

Precizăm că marți, în data de 13 octombrie, în spațiul public a apărut o scrisoare a Maiei Sandu expediată către Andrei Năstase, Dorin Chirtoacă, Octavian Țîcu, Tudor Deliu și Renato Usatîi. În această scrisoare Sandu îi invită pe contracandidații săi să facă o coaliție în aceste alegeri prezidențiale. Dorin Chirtoacă deja a declarat că nu va semna nimic împreună cu liderul PN, Renato Usatîi.