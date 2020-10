O turistă care a furat mai multe artefacte din Pompeii le-a returnat după 15 ani. „Vă rog să le luați înapoi, aduc ghinion”

O femeie din Canada, care a furat mai multe artefacte din Pompeii, le-a returnat după 15 ani, susținând că au fost „blestemate”, scrie The Guardian. Turista a trimis către o agenție de turism din sudul Italiei un colet care conținea două plăci de mozaic și o bucată dintr-o amforă, alături de o scrisoare în care și-a mărturisit fapta.



Nicole, care avea 20 de ani când a vizitat parcul arheologic Pompeii, a susținut că după ce a comis furtul s-a confruntat cu ani de ghinion, dificultăți financiare și probleme de sănătate.



„Vă rog să le luați înapoi, aduc ghinion”, a scris ea.



Femeia și-a justificat fapta comisă în urmă cu 15 ani, spunând că-și dorește „o bucată de istorie pe care nimeni nu o putea avea”, însă a ajuns repede la concluzia că artefactele „aveau energie negativă”.



În scrisoare, Nicole a mărturisit că și-a învățat lecția și că dorește „iertare de la Dumnezeu”. „Acum am 36 de ani și am avut cancer de sân de două ori”, a spus ea. „Ultima dată am suferit o dublă mastectomie. Eu și familia mea am avut și probleme financiare. Suntem oameni buni și nu vreau să transmit acest blestem familiei sau copiilor mei”.



Nicole nu este singura care se căiește pentru furt. Coletul conținea și o scrisoare a unui cuplu, tot din Canada, împreună cu câteva pietre furate de pe sit.



„Le-am luat fără să ne gândim la durerea și suferința acelor suflete, în timpul erupției Vezuvului”, au scris ei. „Ne pare rău, vă rog să ne iertați că am făcut această alegere teribilă. Fie ca sufletele lor să se odihnească în pace”.



Pompeii este al doilea cel mai vizitat sit turistic din Italia, după Colosseum-ul din Roma, cu aproape patru milioane de vizitatori în 2019.