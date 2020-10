De ce și cum trebuie să consumăm sare dietetică?

Sarea dietetică sau sarea fără sodiu, cum mai este numită, a devenit în ultima perioadă un aliment extrem de popular. În urma recomandărilor medicilor, tot mai îngrijorați de stilul de viață occidental cu accent pus pe mâncăruri nesănătoase, tot mai multe persoane au decis să elimine sarea și zahărul din alimentația lor: dar este aceasta cea mai bună decizie?



Află de mai jos ce este sarea dietetică, când este recomandat să apelezi la ea, dar și care sunt contraindicațiile sale. Descoperă de asemenea cum poți să scazi consumul de sare cu metode simple și eficiente!



Ce este sarea dietetică?



Sarea dietetică sau sarea fără sodiu reprezintă, așa cum îi spune și numele, un sortiment de sare care nu include sodiu.



Deoarece gustul rămâne același, dar sarea previne câteva dintre neajunsurile asupra sănătății pe care le provoacă sarea obișnuită, acest sortiment este tot mai recomandat de către specialiști.



Printre beneficiile sării dietetice se numără menținerea în limite bune a tensiunii arteriale, protecția inimii, dar și promovarea unui stil de viață echilibrat. Conținând mai mult potasiu, acest condiment păstrează un echilibru al fluidelor în corp, reglează tensiunea, susține formarea masei musculare și osoase și protejează funcționarea sistemului nervos.



Sare fără sodiu: când este recomandată și cum o consumăm?



Sarea fără sodiu sau sarea dietetică pare să fie răspunsul pentru numeroase probleme de sănătate contemporane. Ea este recomandată celor suferinzi de boli ale rinichilor sau de afecțiuni cardiovasculare, dar și persoanelor care rețin apa în exces. De asemenea, acest condiment poate fi o soluție optimă pentru îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților care au probleme cu tensiunea, care prezintă risc de accident vascular cerebral sau care sunt predispuși la apariția edemelor.



Alte pericole care sunt asociate cu consumul excesiv de sare sunt legate de riscul de dezvoltare a cancerului, a osteoporozei sau a hipertrofiei ventriculare stângi.



Dacă nu te-ai convins încă, iată mai jos care sunt beneficiile unei diete cu sare fără sodiu:



reduce tensiunea;

scade riscul de cancer;

îmbunătățește calitatea vieții.



Cum consumi sarea fără sodiu? Simplu, precum cea tradițională. Acest condiment este minunat în mâncăruri preparate acasă, dar și în salate sau în supe.



Cât costă sarea dietetică?



Sarea dietetică este ușor mai costisitoare decât sarea de masă tradițională, dar, așa cum am văzut, beneficiile asupra stării tale de sănătate sunt de reținut.



Astfel, sarea dietetică are prețuri diferite în funcție de magazine. Iată numai câteva recomandări!



La Farmacia Tei, poți cumpăra sare dietetică (sau fără sodiu) la prețul de 14,50 de lei la 150 de g, de la Meduman.



Farmacia Apoteca îți propune sare dietetică fără sodiu la prețul de 16,49 de lei, de la același producător.



La Farmacia Stejara poți achiziționa sare dietetică la 150 de g achitând costul de 25 de lei.



Cel mai bun înlocuitor pentru sare



Te-ai gândit să înlocuiești sarea și nu vrei să optezi nici măcar pentru sarea dietetică? Iată mai jos care sunt câțiva dintre cei mai buni înlocuitori ai sării!



Clorură de magneziu sau clorură de potasiu: când folosești însă în exces, mâncărurile pot deprinde un gust exagerat de chimicale. Consultă doctorul înainte de a recurge la aceste substanțe.

Condimente: piper negru, rozmarin, paprika, oregano, piper cayenne, busuioc, mărar, turmeric:

Suc de lămâie;

Oțet de mere;

Oțet balsamic.



Sare de potasiu alimentară: este același lucru cu sarea fără sodiu?



Sarea de potasiu alimentară reprezintă o altă denumire a sării fără sodiu sau a sării dietetice. Înlocuitor al sării clasice, sarea de potasiu alimentară se adaugă cu succes în salate, în preparate culinare homemade și în orice alte alimente ai fi folosit sarea normală.



Planta care înlocuiește sarea: tarhonul, condimentul-minune din bucătăria ta



Cu gustul său ușor amar, asemănător anasonului, tarhonul poate conferi o savoare cu totul și cu totul specială mâncărurilor tale, fără inconvenientele sării. În plus, această plantă din categoria ierburilor aromatice deține numeroase beneficii pentru sănătate.



Iată care sunt cele mai importante:



reduce tensiunea oscilantă;

protejează inima;

poate alina durerile de dinți;

relaxează și combate oboseala;

susține o digestie echilibrată și sănătoasă;

contribuie la detoxifiere;

are efect anticancerigen.



Cum consumi tarhonul pentru a nu te mai gândi niciodată la sare? Planta se folosește proaspătă, mărunțind frunzele sale și adăugându-le în mâncăruri, similar cu cum procedezi cu busuiocul. Pentru anotimpurile reci, când nu mai găsești tarhon proaspăt, usucă frunzele, mărunțește-le și folosește-le ca atare. Poți consuma și ceai de tarhon, pentru multiple beneficii la adresa sănătății.



Cum să reduci consumul de sare: metode care îți pot salva sănătatea



Dacă ești de părere că te situezi printre persoanele ce trebuie neapărat să reducă consumul de sare, iată câteva măsuri ce te pot ajuta în misiunea pe care ți-ai asumat-o!



Atunci când gătești, folosește înlocuitorii de sare de mai sus. Aceste alimente conferă un gust special preparatelor tale. De asemenea, gătește mai des acasă, acolo unde poți controla cu precizie aportul de sare.



Evită alimentele procesate sau cele cu „sare adăugată”. Mezelurile, sosurile, dressing-urile, carnea prăjită din comerț, chipsurile, semințele, produsele de patiserie, pudra de usturoi sau ceapă, supa instant sau produsele de fast food sunt numai câteva dintre alimentele ce conțin sodiu și care îți pot compromite dieta.



Citește cu atenție eticheta produselor. Dacă oscilezi între două produse, citește eticheta lor și alege-l pe cel care conține cea mai mică cantitate de sare.



Spală sub jet de apă alimentele la conservă. Conform specialiștilor, așa reduci consumul de sodiu cu peste 40%.



Consumă alimente bogate în potasiu. Cartofii dulci, bananele, fasolea, portocalele sau pepenele galben includ potasiu, care reglează tensiunea și poate contracara efectele negative ale sodiului.



Sarea dietetică: există contraindicații?



Toate bune și frumoase cu sarea dietetică, dar ar trebui să începi să o consumi de azi? Specialiștii înclină să creadă că răspunsul la această întrebare este de fapt condiționat de starea ta de sănătate.



Astfel, dacă suferi sau ești predispusă la una dintre afecțiunile pentru care sodiul poate fi periculos, enumerate mai sus, renunță la sarea clasică și înlocuiește-o cu cea dietetică, dar nu înainte de a discuta cu medicul de familie.



De ce? Deoarece și sodiul este necesar în organism. Medicii recomandă circa o linguriță de sare pentru un adult sănătos. Deși sodiul este regăsit și în unele alimente precum sfecla, laptele și țelina, în mod natural, principala sa sursă o reprezintă sarea.



Esențial pentru mușchi și nervi, dar și pentru echilibrul hidro-electrolitic al organismului și pentru buna funcționare a tuturor organelor, sodiul poate presupune probleme de sănătate atunci când e în deficit. Printre acestea se numără: boli cardiovasculare, creșterea nivelului de colesterol și trigliceride sau rezistența la insulină. Mai mult, un studiu desfășurat pe 883 de persoane demonstra, conform Healthline, că atunci când restrângeai consumul de sodiu la mai puțin de 2500 mg/zi creștea riscul de afecțiuni ce necesitau spitalizarea sau chiar de deces.



Cu alte cuvinte, sarea dietetică sau sarea fără sodiu este recomandată, dar numai la sugestia medicului și în anumite condiții!