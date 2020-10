Ce se întâmplă în corpul tău dacă nu bei destulă apă?

Nouă pahare pe zi asigură o hidratare optimă care este esenţială pentru toate organele. Descoperă la ce pericole te expui dacă nu bei suficiente lichide!



Apa este importantă pentru toate organele din corp. Un consum zilnic de apă plată asigură energie vitală tuturor organelor din corp, îmbunătăţeşte digestia şi te fereşte de numeroase probleme de sănătate.



Iată cum reacţionează corpul tău atunci când nu bei destulă apă, potrivit specialiştilor dela harpersbazaar.com:



1. Ai probleme de sănătate mai frecvente

Un consum normal de apă plată scade riscul de pietre la rinichi, probleme urinare, cancer la colon şi atac de inimă.



2. Ai un metabolism încet şi te îngraşi mai repede

Potrivit cercetărilor, corpul arde mai multe calorii atunci când este mai bine hidratat. Astfel, un consum adecvat de lichide accelerează metabolismul şi vei arde mai multe grăsimi.



3. Ai probleme de concentrare

Cercetătorii de la Institutul de Psihiatrie din cadrul King's College din Londra au descoperit că în cazul persoanelor deshidratare se produce o micşorare a creierului. Acest lucru nu-i împiedică neapărat să rezolve anumite probleme, însă au nevoie de o concentrare mai intensă pentru a reuşi să ducă la final un anumit proiect.

Printr-un consum adecvat de lichide, creierul revine la dimensiunea sa normală şi te vei concentra mult mai uşor.



4. Mănânci mai mult

Se pare că persoanele care obişnuiesc să consume mai multă apă pe parcursul zilei au tendinţa de a consuma mai puţine calorii, arată un studiu realizat de cercetătorii de la Institute for Public Health and Water Research. Astfel, consumând o cantitate normală de apă vei reuşi să slăbeşti mai uşor.



5. Ai ridurile mai pronunţate

Şi pielea ta are nevoie de apă pentru a arăta bine. Un consum adecvat de apă atenuează ridurile şi conferă pielii un aspect sănătos.



6. Ai o stare proastă

Un studiu efectuat în 2009 arată că persoanele care s-au hidratat înainte de un antrenament sportiv nu au resimţit oboseala atât de intens şi nici nu au avut stări de dispoziţie oscilatorii. Spre deosebire de cei care nu au consumat apă şi care s-au confruntat cu oboseală, depresie şi stări de irascibilitate după ce au terminat antrenamentul.