De ce sunt importante pentru copii petrecerile de ziua de naștere

Organizarea unei petreceri aniversare pentru copil nu este doar un moft. Un studiu recent a demonstrat cât sunt de importante pentru copii petrecerile de ziua de naștere.



Chiar și în această perioadă în care ne confruntăm cu pandemia de coronavirus, copiii au nevoie, poate mai mult ca niciodată, de evenimente care să le aducă bucurie. Aniversarea zilei de naștere este deosebit de importantă pentru copii, potrivit unui studiu realizat de Dr. Jacqueline Woolley, specialist în dezvoltare cognitivă.



Au copiii nevoie de petrecere de ziua de naștere?



În ultimii ani, petrecerile pentru copii au devenit adevărate evenimente festive, la care sunt invitate zeci de persoane, sunt cheltuiți foarte mulți bani pe decorațiuni, mâncare, animatori și cadouri. Tocmai de aceea, unii părinți se simt copleșiți de ideea de a organiza o petrecere, iar alții pur și simplu nu își permit. Dar specialiștii sunt de părere că evenimentul în sine este cel care are beneficii pentru copil, nu fastul și obiectele costisitoare.



Dr. Woolley a realizat un studiu în cadrul căruia a analizat percepția copiilor asupra unor concepte precum vârsta și ziua de naștere. În cadrul cercetării au fost incluși 99 de copii din Statele Unite cu vârsta cuprinsă între 3 și 5 ani. Experimentul a inclus trei copii care urmau să implinească trei ani. Primul a avut o petrecere, al doilea nu a avut petrecere, iar al treilea a avut o petrecere împărțită în două părți. Copiii participanți la studiu au fost apoi întrebați ce vârstă au copiii sărbătoriți. Rezultatele au arătat că cei mai mulți copii au crezut că cel care nu a avut o petrecere de ziua lui are în continuare doi ani, iar cel care a avut două petreceri are patru ani.



Semnificația petrecerilor pentru copii



Testele realizate de cercetători au arătat că pentru copiii preșcolari, experiența anuală oferită de o petrecere aniversară este deosebit de importantă.



Pentru că nu există o schimbare fizică imediată pe care să o perceapă atunci când își schimbă vârsta, copiii consideră petrecerea aniversară ca fiind un eveniment ce apare cu regularitate și momentul în care cresc.



Care sunt avantajele celebrării zilei de naștere



Dacă pentru un copil de patru ani scopul petrecerii este să facă cinci ani, atunci petrecerea devine importantă, este de părere Dr. Woolley. Nu doar că îi ajută pe copii să perceapă mai bine timpul, dar are și numeroase alte beneficii.

Iată care sunt avantajele petrecerilor aniversare pentru copii:



Cresc stima de sine

Atunci când un copil se simte sărbătorit, se simte în același timp iubit și apreciat. Înțelege că are un rol important în familia sa și că ziua lui de naștere este un lucru important în viața părinților săi.



Consolidează legăturile de familie

Este benefic să existe tradiții în familie.

Indiferent cât este de mică sau de mare celebrarea, relevant este faptul că membrii familiei sunt împreună pentru a sărbători.



Ajută la crearea relațiilor sociale

Interacțiunea cu prietenii, bunicii și familia extinsă la o petrecere le permite copiilor să înțeleagă mai bine ce înseamnă apartenența la un grup, socializarea și cooperarea.



Creează amintiri pozitive

Un studiu asupra amintirilor copiilor de vârstă preșcolară a descoperit faptul că cele mai multe amintiri din copilărie nu sunt, de fapt, amintiri în adevăratul sens al cuvântului, ci o colecție de informații strânse inconștient, bazate pe senzații, mirosuri, sunete etc. Prin urmare, amintirile rămase în urma unei petreceri pot avea o semnificație puternică.



Ajută la perceperea timpului

Copiii nu sunt conștienți de creșterea lor dacă acest lucru nu le este indicat de ceilalți.

De aceea aniversările sunt o modalitate foarte bună prin care înțeleg procesul de creștere.



Pentru adulți o petrecere poate însemna cu totul altceva decât pentru copii. Cei mici percep lumea diferit și pentru ei este suficient să simtă că sunt în centrul atenției, că primesc un cadou și că pot sufla în lumânări. Acest lucru poate fi destul de simplu de pus în practică și în contextul pandemiei, când este necesar să menținem distanțarea socială.