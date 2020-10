Uleiul esențial care nu trebuie să îți lipsească din casă: te scapă de răceli, reduce anxietatea și întărește sistemul imunitar

Mai ales în sezonul gripei și al răcelii, este bine să te protejezi și să previi apariția oricărei boli. Creșterea imunității este principalul pas și există un ulei absolut miraculos care are multiple proprietăți pentru sănătatea și bunăstarea ta.



Medicamentele eliberate fără rețetă oferă o ușurare temporară, dar îți oferim o alternativă naturistă prin care poți lupta împotriva răcelilor, într-un mod complet natural și sigur.



Uleiul esențial de tămâie este produs de rășina arborelui Boswellia, originar din Africa și Arabia. Are calități de vindecare și un miros care seamănă cu lămâia și mierea.



Tămâia are un miros lemnos, ușor picant și poate fi inhalată, absorbită prin piele, utilizată într-un ceai sau luat ca supliment.

Uleiul de tămâie este utilizat în medicina ayurvedică de sute de ani și pare să ofere anumite beneficii pentru sănătate, de la artrita și digestia îmbunătățite la astmul redus și menținerea sănătății bucale. Unele studii susțin că ajută chiar la combaterea anumitor tipuri de cancer.



Beneficii ulei esențial de tămâie



Uleiul de tămâie te scapă de răceli, reduce anxietatea și întărește sistemul imunitar.



Ameliorează tusea. Răceala provoacă adesea o tuse iritantă. Pentru a o ameliora, amestecă puțină apă cu câteva picături din acest ulei și fă gargară pentru a scăpa de mucozitățile din plămâni și, astfel, vei curăța căile respiratorii și ușura respirația.



În plus, poți și masa zona gâtului cu acest ulei, pentru a putea respira mai bine.



Alină durerea. Când sistemul imunitar luptă împotriva unei răceli sau gripe, corpul începe să te doară, dar acest ulei poate calma durerea și combate inflamațiile. Masează spatele, gâtul și umerii. Uleiul esențial va pătrunde în porii pielii și va stimula producția de dopamină, va diminua durerea și te va ajuta să lupți împotriva oboselii.



Îmbunătățește sistemul imunitar. Consumul de ulei de tămâie întărește sistemul imunitar și ajută organismul să combată răcelile. Este capabil să lupte împotriva virușilor, bacteriilor și chiar a cancerului. Diluează doar o picătură de tămâie în ulei de cocos, o linguriță de miere sau un pahar cu apă și consumă zilnic amestecul.



Reduce anxietatea. Pune câteva picături de ulei de tămâie pe palmele mâinilor și inspiră, pentru a simți efectele calmante ale uleiului esențial. Acesta reduce anxietatea și te calmează. Inhalarea acestuia reduce tensiunea arterială crescută.



Dormi mai bine. Când ești bolnav, s-ar putea să îți fie greu să adormi, așa că folosește un difuzor sau un vaporizator cu tămâie în dormitor, iar aroma liniștitoare te va ajuta să te relaxezi, să tratezi durerea, să deschizi căile respiratorii și să îți ajuți corpul să ajungă la temperatura ideală pentru somn.