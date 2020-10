Bogate în minerale și aminoacizi, aceste fructe merită să ocupe un loc fruntaș pe lista noastră de cumpărături. Ne întăresc sănătatea și au un rol în echilibrarea stării de spirit.



Dintre toate alimentele sanatoase pentru creier, nutritionista Ali Miller, autoarea cartilor „The Anti-Anxiety Diet” si „The Anti-Anxiety Cookbook”, alege un fruct obisnuit, care ajuta la calmarea inflamatiilor si la reducerea anxietatii, ambele afectiuni fiind strans legate intre ele.



Asadar, care este alimentul care are cea mai mare contributie la echilibrarea starii de spirit? Miller spune ca ar trebui sa apreciem mai mult bananele, scrie Mind Body Green.



De ce sunt bune bananele



„Sunt bogate in vitamina B6”, spune Miller.

Iar aceasta vitamina este necesara pentru producerea neurotransmitatorilor care ajuta corpul sa secrete serotonina si dopamina, ambele substante influentand major starea de spirit.



Un studiu a aratat ca un nivel scazut de vitamina B6 a fost asociat cu simptome de depresie la adultii varstnici. Asta nu inseamna ca vitamina reprezinta un tratament viabil pentru depresie, dar deficienta acesteia pare sa aiba un efect negativ.



„Bananele au si triptofan, care e fantastic pentru stabilitatea starii de spirit. S-a demonstrat ca triptofanul joaca un rol si in producerea serotoninei, iar cercetarile arata ca nivelurile scazute ale aminoacidului sunt asociate cu depresia si anxietatea”, explica nutritionista.



Sursa de magneziu si potasiu



Pe langa imbunatatirea starii de spirit, bananele au multiple beneficii pentru sanatate: „Contin fibre solubile, care sunt un sprijin important pentru microbiom”, arata Miller. Si, dupa cum se stie, orice aliment care e bun pentru flora intestinala e sanatos si pentru creier.



In plus, bananele sunt o sursa pretioasa de magneziu si de potasiu. Sunt si un desert natural, iar Miller le foloseste in multe dintre retetele sale.



Bananele merita, asadar, sa ocupe un loc fruntas pe lista noastra de cumparaturi. Bogate in minerale si aminoacizi, aceste fructe ne intaresc sanatatea, contribuind la mentinerea unei stari de spirit pozitive, combatand inflamatiile din corp si anxietatea.