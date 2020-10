Explozia din Beirut a fost una dintre cele mai mari explozii non-nucleare din istorie

Calculele indică faptul că energia generată de detonare ar putea să alimenteze o sută de gospodării pentru un an.



Pe 4 august, o serie de explozii masive au zguduit portul Beirut din Liban, iar un studiu recent pune într-o nouă perspectivă dimensiunea dezastrului. oamenii de știință sunt de părere că acest eveniment a fost cea mai mare explozie non-nucleară din istorie. Inginerii de la Universitatea Sheffield din Marea Britanie au analizat 16 videoclipuri care au fost surprinse din diferite locații din jurul exploziei și au avut o imagine clară a evenimentului și a consecințelor acestuia. Pornind de la aceste dovezi vizuale, cercetătorii au putut apoi să estimeze puterea exploziei, notează Live Science.



Inginerii au descoperit că cataclismul este echivalent cu detonarea a 500-1100 tone metrice de trinitrotoluen (TNT) – aproximativ 5% din puterea bombei nucleare pe care SUA a aruncat-o pe Hiroshima în data de 6 august 1945. În câteva milisecunde, explozia de la Beirut a eliberat aproximativ 1 gigawatt oră (GWh) de energie, sau câtă energie este produsă într-o oră de peste 3 milioane de panouri solare; 412 turbine eoliene, sau 110 milioane de LED-uri, potrivit Departamentului Energiei din SUA.



Un bilanț cutremurător



Exploziile, care au ucis cel puțin 180 de persoane și au rănit peste 6.000, au fost cauzate de un incendiu care a aprins un 2.500 tone de azot de amoniu extrem de instabil care a fost depozitat în port. Ulterior, deasupra epicentrului a apărut un nor masiv care s-a ridicat din dărâmături și care era compus dioxid de azot, acesta fiind format după ce azotatul de amoniu solid s-a descompus în gaze și vapori de apă.



Explozia a afectat aproximativ jumătate din clădirile din Beirut, fiind necesar relocarea a peste 250.000 de persoane; iar silozurile care adăposteau 85% din depozitele de grâu din țară au fost fie distruse, fie au fost atât de grav deteriorate încât cerealele nu mai erau comestibile, a raportat The New York Times pe 7 august.



„După ce am văzut evenimentele care au avut loc, am vrut să ne folosim de expertiza noastră pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat în Beirut și pentru a furniza date care ar putea fi folosite pentru a salva vieți în cazul unor astfel de evenimente, dacă ar mai avea loc vreodată”, explică autorul studiului Sam Rigby, lector la Universitatea din Sheffield.



