SONDAJ: Igor Dodon va câștiga alegerile prezidențiale cu un avans de 8,5% în raport cu Maia Sandu

Un nou sondaj de opinie publică, aceleași rezultate! Cele mai mari șanse de a câștiga alegerile prezidențiale din noiembrie le are actualul șef al statului, Igor Dodon. Potrivit rezultatelor sondajului realizat de compania sociologică iData, pentru actualul președinte sunt gata să-și dea votul 38,2% din cetățenii deciși, iar pentru Maia Sandu - 29,7%. Pe locul trei este clasat Renato Usatîi, pentru care ar vota 12,8%. Candidatul PP „Șor”, Violeta Ivanov, ar obține 8,4 la sută din voturi, iar liderul PPDA Andrei Năstase – 4,7%, în timp ce pentru ceilalți candidați își vor da votul sub 2%.



Sondajul mai arată că, în turul doi, dacă se vor întâlni Igor Dodon și Maia Sandu, pentru actualul șef al statului ar vota 54,2% din cetățeni, în timp ce pentru candidatul PAS - 45,8%. Astfel, Igor Dodon va câștiga cu o diferență de 8,5%.



La sondaj au participat 1218 respondenți, datele au fost acumulate în perioada 21 septembrie – 3 octombrie 2020. Marja de eroare este de 2,8 la sută.



În victoria lui Igor Dodon la alegerile prezidențiale cred și cei mai mulți experți chestionați de către aceeași companie iData. Astfel, 43,5% din experți cred că Igor Dodon are cele mai mari șanse la victorie în prezidențiale. Maiei Sandu îi dau șanse de câștig doar 39,1% din experți. Studiul prezintă și un șir de argumente ale experților, de ce ei sunt convinși în victoria candidatului independent, Igor Dodon. Astfel, experții au subliniat că Igor Dodon este consecutiv, convingător, în ultimii patru ani a demonstrat rezultate concrete și este singurul politician profesionist cu toate calitățile și experiența necesară unui președinte de țară. Totodată, experții constată că anume Igor Dodon se asociază cu noțiunea de ”mână puternică” – tocmai ceea de ce are nevoie acum Moldova.



Anterior mai mulți analiști politici, atât de la Chișinău, cât și de la București sau Moscova, au scris despre faptul că Igor Dodon pornește cu cele mai mari șanse în campania electorală.