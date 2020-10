Cea mai mică recoltă de struguri în Republica Moldova din ultimii zece ani

Recolta de struguri din acest an va fi cea mai modestă din ultimii zece ani, fiind estimată la 150-200 de mii de tone. În același timp, datele furnizate de vinificatori arată că stocurile disponibile ale vinăriilor sunt estimate la nivelul anului precedent – circa 18 milioane dal și pot acoperi cererea pe piețele locale și internaționale.



Într-un răspuns pentru IPN, Oficiul Național al Viei și Vinului precizează că recolta de struguri a avut de suferit din cauza condițiilor meteo din ultimii doi-trei ani.



În industria vitivinicolă, în pofida pandemiei, nivelul exporturilor este satisfăcător, deși piața globală de vinuri se confruntă cu o descreștere de circa 15-30%. În primele șapte luni ale anului, exportul de vin a înregistrat pierderi în volum de aproximativ 5,5 milioane de litri (6,5%) și în valoare de aproximativ 87 de milioane de lei (6,8%). Piața vinului îmbuteliat atestă o creștere de 5% în volum și o modestă creștere de 0,2% în valoare. Piața vinului în vrac este cea mai afectată și a înregistrat scăderi cu 11% în volum și 16% în valoare.



Specialiștii ONVV au făcut o analiză, în dinamică, cu privire la maturarea boabelor pe parcursul anilor 2018-2020. În ce privește conținutul de zahăr, în toți cei trei ani analizați, la aceeași dată calendaristică, rezultatele sunt următoarele: în anul 2018 a fost înregistrat un conținut foarte mare de zahăr, în timp ce în anii 2019 și 2020 acesta este mult mai mic. În ultimii ani, se atestă o scădere a acidității titrabile și o creștere a conținutului de zaharuri. Acești indicatori sunt rezultatul stresului hidric sever, care se înregistrează în majoritatea plantațiilor viticole din țară.



Analizele specialiștilor mai arată că anul acesta strugurii sunt mai mici, mai rari la boabe și bobul se reduce după volum, cu aproximativ 30 - 50%. Ca urmare a secetei severe din acest an, a înghețurilor de primăvară și a temperaturilor joase, în anul 2020 se va înregistra diminuarea recoltei de struguri între 20...80%, în comparație cu anul 2019.



Gradul de diminuare a recoltei va fi foarte diferit și va depinde de amplasarea geografică și orografică a parcelelor viticole, umiditatea din sol, structura mecanică a solului, sistemul de întreținere a solului, fertilizare etc. Diminuarea recoltei va fi mai mare în raioanele de sud, unde seceta este mai severă, pe parcele viticole cu soiuri cu bobul negru, cu butuci bătrâni și pe cele amplasate incorect din punct de vedere al reliefului.