În acest an, viticultorii nu s-au mai întâlnit în PMAN, ci au pregătit activităţi pe teritoriul cramelor

De Ziua Vinului, paharele s-au ciocnit în mediul virtual, iar cep la poloboc nu s-a mai dat ca pe vremuri. Din cauza pandemiei, viticultorii şi turiştii nu s-au mai întâlnit în centrul Chişinăului şi au pregătit activităţi pe teritoriul cramelor.



Dacă în anii trecuţi, de Ziua Vinului, zeci de turişti străini treceau pragul vinăriilor din Republica Moldova, în acest an, cramele s-au bucurat doar de câţiva vizitatori locali.



Vizitatorii nu au scăpat prilejul să guste mai multe vinuri şi şi-au făcut plinul cu mai multe sticle şi pentru acasă.



„Suntem foarte încântaţi, arome foarte plăcute, nici nu vă pot reda, foarte interesant şi frumos, mai puţină lume, dar nouă ne place. Suntem prima dată şi ne-am dorit foarte mult să venim. Este plăcut, interesant.”



În acest an, turiştii nu s-au mai înghesuit în aşteptarea unei excursii în beciuri, iar din cauza măsurilor de protecţie impuse de pandemie, activităţile au fost organizate în aer liber.



LIVIA SÂNCUMAMI, Departament Marketing, vinărie: „Dacă anii trecuţi, noi primeam pe zi şi câte 1000 de turişti, anul acesta, vom avea un număr limitat de turişti, doar din Republica Moldova. Toate evenimentele, excursiile, sunt cu respectarea normelor de siguranţă.”



În curtea vinăriei a fost organizat şi un mic iarmaroc cu artizanat, o ocazie bună pentru ca meşterii populari să mai vândă din creaţiile lor.



CORINA HAMUREAC, designer: „Aici aveţi mătase scăldată în vin, în fetească neagră şi rară neagră. Este o colecţie numită Veşmântul vinului şi o să mai găsiţi şi bumbacul scăldat în vin.”



În alţi ani, centrul Chişinăului gemea de lumea adunată să chefuiască. Astăzi a bătut vântul pe acolo.



LILIA ŢURCANU, reporter TVR MOLDOVA: „Dacă anii trecuţi, Piaţa Marii Adunări Naţionale era luată cu asalt de sutele de petrecăreţi din ţară, dar şi din afară, acum, aici, tabloul este total diferit. Doar o mică expozie cu pozele din anii trecuţi, mai aminteşte puţinilor vizitatori de această zi”.



„Cu vreo doi ani în urmă am participat şi era foarte frumos, mi-a plăcut, vesel, dansurile populare mi-au plăcut, în schimb anul acesta-i foarte trist. Din cauza Covidului, cât o să mai răbdăm, nu ştiu. Că noi singuri ne-am săturat de atâta Covid.”



În loc de butoaie cu vin, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău a fost organizată o inedita expoziţie de etichete pentru sticlele de vin produse între anii 1950-1990.



„De 40 de ani beau vin. Nu sunt alcoolic, dar încerc, degust. Îmi amintesc de tinereţe. Toate acestea le-am băut cândva, coniacuri, vinuri bune.”



În această seară, va fi organizat şi un webinar, în cadrul căruia, 9 invitaţi străini, vor aprecia cele mai bune vinuri moldoveneşti.