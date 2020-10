Un studiu a descoperit „gânduri ascunse” în regiunea vizuală a creierului

Un studiu recent a descoperit ce se întâmplă în creier atunci când o persoană încearcă să reprime un gând. Oamenii de știință au reușit să „descifreze” activitatea complexă a creierului cu ajutorul unui algoritm și a imaginilor prin rezonanță magnetică (IRM).



Descoperirile sugerează că, de fapt, chiar și atunci când o persoană reușește să ignore un gând, acesta încă mai poate exista în altă parte a creierului, fără ca persoana să știe.



„Am reușit să găsim reprezentații vizuale ale gândului, chiar și atunci când participanții au crezut că au reușit să elimine imaginea din mintea lor”, a explicat Joel Pearson, unul dintre autorii studiului și profesor de neuroștiințe la Universitatea din New South Wales.



Cum a decurs experimentul



„Asta sugerează că imaginile mintale pot fi formate chiar și atunci când încercăm să le oprim”, a mai adăugat Pearson.



Studiul publicat în The Journal of Cognitive Neuroscience a monitorizat activitatea creierului a 15 persoane pe măsură ce au participat la mai multe exerciții de reprimare a gândurilor și de vizualizare.



Participanții au primit un subiect, fie broccoli sau un măr roșu, iar apoi li s-a cerut să nu se gândească la acesta. Pentru ca exercițiul să fie și mai greu, cercetătorii le-au cerut să nu înlocuiască imaginea cu alt gând.



Cortexul vizual a produs gânduri fără știința persoanelor



După 12 secunde, participanții au confirmat dacă au reușit să reprime imaginea sau dacă exercițiul a dat greș. Opt persoane au fost încrezătoare că au suprimat cu succes imaginea, însă scanările IRM au arătat cu totul altceva.



„Cortexul vizual, partea din creier responsabilă cu imaginile mintale, pare să fi produs gânduri fără știința persoanelor”, a declarat prof. Pearson.



„Nu am știut până acum că acest lucru”



Neuronii au trimis și au scos oxigen din sânge de fiecare dată când un gând s-a format. Această mișcare a oxigenului, care a fost măsurată cu ajutorul unui instrument IRM, a creat tipare specifice în creier, informează MedicalXpress.



„Știm că putem avea percepții conștiente și inconștiente în cortexul vizual, spre exemplu, eu pot să îi arăt unei persoane o imagine cu un păianjen, apoi să fac imaginea invizibilă, însă creierul va continua să o proceseze. Totuși, până acum, nu am știut că acest lucru funcționează și în cazul gândurilor”, a mai spus prof. Pearson.