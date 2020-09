Ce spun astrele azi, 30 septembrie

Berbec

Este o zi caracterizata prin extravagante, pentru voi, nativii acestei zodii. Aveti o inclinatie puternica de a iesi cumva din tipare, de a va evidentia, indiferent prin ce metoda: prin imbracaminte, prin comportament, prin idei mai neobisnuite. Daca veti avea de facut fata unor situatii stresante, cu atat mai mult veti fi inclinati sa va ridicati gradul de incredere in sine prin adoptarea unui stil mai nonconformist. Totusi, aveti grija sa nu deviati prea mult de la normalitate, sa nu ajungeti la ridicol. Tineti seama si de evenimentele in cadrul carora va veti desfasura; cadrul extern ar trebui sa fie principalul vector care sa va coordoneze comportamentul, atitudinea, actiunile.



Taur

Aveti totul de partea voastra astazi, deci nu ratati niciuna dintre ocaziile profitabile care vi se vor prezenta. Sunteti dornici sa comunicati, chiar daca, de regula, sunteti persoane taciturne, dar si sa invatati, astfel incat puteti initia dialoguri constructive, atat cu cei mai priceputi in domeniul in care activati, cat si pentru invatacei. Daca va pregatiti sa calatoriti intr-o tara straina sau v-ati propus in viitorul nu foarte indepartat un astfel de proiect, poate ar fi bine sa acordati timp pentru a studia, macar la nivel basic, limba tarii respective, precum si aspecte de baza ale culturii respective, ca sa nu va gasiti, cand ajungeti, in pozitii neconfortabile.



Gemeni

Astazi trebuie sa va hotarati destul de repede, nu aveti voie sa ezitati. S-ar putea ca a doua oara sa nu mai aveti o ocazie la fel de potrivita pentru a actiona. Pe de alta parte, sunteti foarte placuti, aveti priza la public, astfel incat aveti foarte mult de castigat. Multe dintre cererile pe care le veti formula astazi vor gasi raspuns pozitiv, asa ca, nu mai ezitati si profitati de ocazie. Spre seara, buna dispozitie are trebui sa va ajute sa creati un climat familial armonios, sa va intelegeti foarte bine atat cu partenerul, cat si cu copiii, chiar daca acestia din urma ar putea sa va solicite atentia mai mult decat puteti suporta, uneori.



Rac

Astazi veti prefera mai degraba sa va petreceti timp cu familia si aveti mai putin chef de munca. Rezolvati chestiunile urgente, cele care nu mai sufera amanare, si lasati pe zilele urmatoare restul. Petreceti timp cu familia, implicati-va in activitatile care va relaxeaza, orice va face placere. Incarcati-va bateriile, daca va simtiti obositi; nu lasati ca starea de oboseala sa se cronicizeze, pentru ca va veti reveni mult mai greu. Pana si un somn bun poate fi un lucru extrem de profitabil, pana la urma. Ingrijiti-va de propria persoana, puteti chiar sa incercati un rasfat la spa sau la piscina sau un masaj de relaxare. Veti avea numai de castigat!



Leu

Va va fi destul de greu sa faceti fata programului de astazi, sa va respectati obiectivele, termenele limita, orele intalnirilor, etc. Incercati sa va mentineti cumva pe linia de plutire, insa aveti grija sa nu va implicati prea mult in chestiunile esentiale, deoarece nu veti dispune de capacitatea integrala de a lua decizii importante. Urmati-va vocea interioara si faceti exact ceea ce simtiti ca ar tebui sa faceti. Lasati-va putin condusi de propria intuitie, acest lucru va poate aduce beneficii. Nu va bazati foarte mult pe opiniile celor din jur, mai ales daca ii banuiti ca nu sunt foarte bine intentionati; cerneti totul prin propriul vostru mod de gandire, apoi decideti.



Fecioara

Astazi este foarte important sa fiti ponderati. Ziua va trece destul de linistit, daca o veti lua incetisor si nu veti intrece anumite limite. Este o zi in care va simtiti cumva mai egoisti decat de obicei si aveti tendinta de a face mai mult pentru voi insiva si mai putin pentru cei din jur. Tendinta va fi mult mai pregnanta la cei care nu sunt implicati intr-o relatie de cuplu. Totusi, nu jucati cartea ignorantei pana la capat si nu duceti egoismul la extrem, pentru ca s-ar putea sa aveti probleme ceva mai tarziu. Aveti oportunitatea sa va regasiti, sa ajungeti la un oarecare echilibru, pentru a putea face fata sarcinilor ce vor surveni in viitor.



Balanta

Chiar daca incercati sa pareti mai stapani pe situatie si ceva mai putin sensibili din punct de vedere emotional, nu veti putea ramane impasibili atunci cand ceva sau cineva deosebit va aparea in raza voastra vizuala. Fie ca e vorba de o opera de arta, de o bijuterie, de o persoana foarte frumoasa, pana la urma nu veti putea rezista tentatiei de a va exprima admiratia. In functie de obiectul admiratiei, aveti totusi grija cum va manifestati, ca sa nu intrati in vreun bucluc. Bucurati-va de faptul ca frumusetea si armonia au un puternic efect calmant asupra voastra si considerati aceasta un mare castig pentru acest moment.



Scorpion

Relationarea cu fiecare dintre evenimentele acestei zile se face intr-o maniera pasnica si armonioasa, daruindu-va linistea sufleteasca de care aveti nevoie. Daca va linistiti din punct de vedere emotional, veti avea posibilitatea sa vedeti mult mai clar anumite chestiuni si sa le rezolvati mult mai eficient. Din acest punct de vedere, ziua de astazi va fi foarte benefica, atat in plan personal, cat si in plan profesional, si va avea o evolutie fara elemente perturbatoare. Deoarece sunteti persoane foarte sociabile, veti reusi sa cunoasteti, cu usurinta, cateva persoane astazi, unele cu o influenta semnificativa in viata voastra in perioada imediat urmatoare.



Sagetator

Determinarea care v-a caracterizat in ultima vreme pare sa dispara in ceata, chiar de la inceputul zilei. Va inmuiati considerabil si incepeti sa va simtiti fara vlaga si foarte slab motivati. S-ar putea sa aveti nevoie de o perioada buna de odihna, care sa va ajute sa va reveniti. Nu fortati lucrurile pentru ca lucrurile nu vor merge deloc bine. Daca sunteti o fire emotionala, ati putea fi tentati sa va petreceti ziua sub influenta unor evenimente placute din trecutul apropiat. Numai sa nu va transpuneti de tot in aceste amintiri, uitand de realitate; poate sa va cuprinda depresia, iar, in acest mod, este putin probabil sa va reveniti repede la o stare mai revigorata.



Capricorn

Veti fi intr-o dispozitie foarte fericita si nu doriti ca diverse chestiuni sa va afecteze starea de spirit. Asa incat faceti tot posibilul sa va concentrati pe aminitiri si imagini frumoase, care sa va intretina buna dispozitie. Accentul pus pe momentele pozitive va stimuleaza in mod deosebit si va ajuta sa va remontati si sa fiti plini de energie. Incercati sa contaminati pe cei din jur cu starea de bine si nu va lasati influentati de negativism sau negativisti. Daca e nevoie, indepartati-i din preajma voastra. In plan profesional, ocaziile potrivite nu vin la tot pasul; trebuie sa fiti pregatiti sa actionati la momentul oportun, mai ales daca urmariti sa obtineti castiguri imediate.



Varsator

Este o zi perfecta pentru calmarea spiritelor si pentru a va pune ordine in proiecte si afaceri. Va cam lipseste determinarea pentru a obtine succesele dorite, iar circumstantele, din pacate, nu prea va ajuta. Daca veti considera ca nu se poate face mare lucru in anumite chestiuni, mai bine concentrati-va pe ceea ce se poate face. Nu va angajati, sub nici o forma, in sarcini foarte complexe si solicitante, pentru ca nu veti reusi mare lucru. In chestiunile domestice, incercati sa fiti cat mai convingatori posibil, nu doar prin vorbe, ci si prin implicare efectiva. Doar astfel ii veti atrage si pe ceilalti in proiectele voastre de acest gen.



Pesti

Nu vor fi schimbari semnificative in evolutiile acestei zile. Ba chiar putem vorbi despre o oarecare monotonie, care va macina nervii. Si, cum nu sunteti foarte rabdatori din fire, nu lipseste mult pana sa izbucniti. Acest lucru este cel mai rau care s-ar putea intampla; sa va manifestati nervozitatea fara rezerve. Aceasta maniera de a va prezenta in fata interlocutorilor nu va va aduce, fara indoiala, nimic bun in perioada imediat urmatoare. Iar daca la asta se mai adauga si o doza de oboseala, dezastrul este iminent. Reactiile impulsive sunt astazi, cel mai mare pericol pe care-l aveti de evitat; daca veti respecta acest avertisment, veti evita multe batai de cap ulterioare.