Există două modalități de a măsura o zi pe Pământ, iar noi o folosim pe cea mai lungă

Cât îi ia planetei noastre să facă o rotație completă de 360 de grade? Se pare că nu durează chiar 24 de ore, mai exact 23 de ore și 56 de minute.



Însă, din cauza faptului că Terra se mișcă în mod constant în timpul orbitei sale în jurul Soarelui, un punct diferit de pe planetă ajunge cu fața direct la Soare la sfârșitul unei rotații de 360 de grade.



Pentru ca Soarele să ajungă în aceeași poziție pe cer, planeta noastră trebuie să se rotească cu încă un grad.



În acest mod au ales oamenii să măsoare zilele, nu prin rotația exactă a Terrei, ci prin poziția Soarelui de pe cer.



Ziua siderală și ziua solară



Tehnic vorbind, acestea sunt două tipuri diferite de zile. O zi măsurată cu ajutorul unei rotații complete a Pământului în jurul axei sale este numită zi siderală.



În schimb, ziua măsurată prin poziția Soarelui este numită zi solară. Cea din urmă este cu 4 minute mai lungă decât cea dintâi.



„Asta se întâmplă doar pentru că ne rotim în jurul Soarelui pe o orbită care durează 24 de ore într-o zi solară. Dacă nu orbitam Soarele, ambele zile ar fi fost la fel”, explică James O’Donoghue, om de știință de la Agenția Spațială a Japoniei (JAXA).



Având în vedere faptul că avem zile solare în calendarele noastre, numărăm 365 de zile într-un an. Însă, Pământul îndeplinește o rotație completă, adică o zi siderală, de 366 ori pe an.



„Soarele ar fi răsărit cu aproape patru minute mai devreme în fiecare zi”



O’Donoghue mai explică faptul că o rotație completă față de poziția Soarelui este o zi solară, în timp ce o rotație completă față de alte stele este o zi siderală, potrivit Science Alert.



Dacă am fi folosit ziua siderală, „Soarele ar fi răsărit cu aproape patru minute mai devreme în fiecare zi”, mai spune cercetătorul. „După șase luni de zile siderale, Soarele ar ajunge să răsară cu 12 ore mai devreme. Am decis să ne legăm ritmul zilnic de Soare, nu de stele. De fapt, stelele răsar cu aproape patru minute mai devreme în fiecare zi din cauza alegerii noastre”, adaugă O’Donoghue.