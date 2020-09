Ceai de fenicul: Cele mai importante beneficii pentru sănătate

Feniculul este o plantă perenă originară din zona mediteraneană, răspândită în întreaga lume, care este folosită de secole ca plantă medicinală. Află de ce e bine să bei ceai de fenicul.



Ceaiul de fenicul se prepară de obicei din semințele de fenicul, care au o aromă plăcută și un gust dulceag.

Iată care sunt principalele beneficii pentru sănătate ale ceaiului de fenicul:



Ceaiul de fenicul ajută la combaterea infecțiilor

Studiile au arătat că ceaiul de fenicul are efect antiviral și antimicrobian. Poate susține sistemul imunitar în lupta cu agenții patogeni și are efect benefic asupra stării generale în caz de răceală.



Ceaiul de fenicul îmbunătățește somnul

Un ceai fierbinte este o variantă excelentă de a te relaxa după o zi dificilă, iar dacă adaugi câteva semințe de fenicul ceaiul tău îți va oferi și mai multe beneficii pentru sănătate.

Feniculul are efect relaxant asupra musculaturii, ceea ce te va ajuta să te relaxezi și să adormi mai ușor. În antichitate, ceaiul de fenicul era folosit pentru a trata insomnia.



Ceaiul de fenicul stimulează producția de lapte matern

Feniculul este folosit de secole pentru efectul său galactogen, ceea ce înseamnă că sporește calitatea și cantitatea laptelui matern în cazul femeilor care alăptează. Cu toate acestea, este recomandat să ceri părerea medicului înainte de a consuma ceai de fenicul atunci când alăptezi.



Ceaiul de fenicul susține digestia

Dacă te confrunți cu dureri de stomac, flatulență sau diaree, ceaiul de fenicul poate fi un remediu foarte util.

Ceaiul cald calmează spasmele intestinale, iar proprietățile feniculului ajută la tratarea problemelor digestive.



Crește nivelul antioxidanților din organism

Ceaiul de fenicul conține antioxidanți, substanțe care sunt necesare pentru ca organismul să combată efectele nocive ale radicalilor liberi din mediu la care este expus. Atunci când bei ceai de fenicul, antioxidanții din semințele de fenicul se atașează la moleculele din sânge care combat stresul oxidativ. Astfel susține funcțiile ficatului și rinichilor, ajută la producția unor noi celule și reduce semnele îmbătrânirii.



Împrospătează respirația

Datorită proprietăților antibacteriene, ceaiul de fenicul elimină bacteriile responsabile pentru respirația urât mirositoare.

Beai ceai de fenicul seara, înainte de culcare, pentru ca efectul să se mențină până a doua zi sau îl poți bea dimineața pentru a combate mirosul neplăcut de-a lungul zilei.



Tratează constipația

Ceaiul de fenicul relaxează musculatura digestivă, ceea ce ajută mult în cazul în care ai probleme cu tranzitul intestinal. Ceaiul de fenicul stimulează digestia și contribuie la eliminarea toxinelor din organism.



Cum se prepară ceaiul de fenicul

Infuzia din semințe de fenicul sau din planta măcinată se prepară prin adăugarea a una, două lingurițe de plantă la 250 ml de apă fierbinte. Lasă la infuzat timp de 5-10 minute.

Cu cât lași mai mult la infuzat, cu atât ceaiul va fi mai concentrat.

Ceaiul de fenicul conține estragol, un compus aromatic cu efect hormonal care poate afecta nivelul estrogenului, astfel că nu este recomandat în timpul sarcinii.