Cât de des ar trebui să te speli pe față? Ce spun dermatologii

Ne-am obișnuit să ne spălam pe mâini „de un milion de ori” pe zi, dar în ce privește fața, încă nu se știe exact de câte ori trebuie să facem asta zilnic.



Pe de o parte, vrei sa indepartezi toate impuritatile pe care le acumulezi pe obraji, barbie si frunte de-a lungul zilei, dar, pe de alta parte, nu vrei sa exagerezi si sa te speli excesiv pe fata, ca sa nu ai parte de aceleasi probleme cu care se confrunta uneori mainile tale: uscaciune, iritatii si sensibilitate crescuta.



Pentru a afla cat de des trebuie sa te speli pe fata, Good Housekeeping a consultat doi dermatologi.

Iata ce spun acestia:



Ideal ar fi sa te speli pe fata de doua ori pe zi



Specialistii sunt de acord ca in acest caz numarul magic este 2: spala-te o data dimineata si o data seara.

„Bacteriile se inmultesc pe tenul tau noaptea, cand dormi, asa ca trebuie sa te speli dimineata”, explica Debra Jaliman, profesor asistent de dermatologie la Icahn School of Medicine at Mount Sinai si autoare a cartii „Skin Rules: Trade Secrets from a Top New York Dermatologist”.



Mona Gohara, profesor asociat de dermatologie la Yale School of Medicine, e de acord ca spalatul pe fata dimineata este important, nu doar pentru a te ajuta sa te trezesti, ci si pentru a-ti improspata chipul si a-l pregati pentru rutina de ingrijire a tenului.



Seara, desigur, trebuie sa-ti cureti tenul de resturile de machiaj, creme, uleiuri si impuritati (praf, particule produse de poluare si grasime), pentru ca porii sa nu se infunde, arata Dr. Jaliman.



Daca ar fi sa alegi doar un moment al zilei, alege seara



Daca nu mai ai destula lotiune de curatare sau daca pur si simplu te temi ca pielea s-ar putea usca si crapa din cauza folosirii in exces a produselor de curatare, poti sa faci o pauza in rutina de spalare matinala a fetei, spune Dr. Gohara. E de ajuns sa te clatesti cu putina apa calda pentru a-ti hidrata tenul si poti sa-ti incepi ziua.



Dar in niciun caz nu renunta la spalarea pe fata seara! „Stratul de deasupra al epidermei se regenereaza in timpul noptii si nu vrei sa obstructionezi acest proces cu machiaj, murdarie si uleiuri”, explica Dr. Gohara. Ea subliniaza, totodata, ca spalarea pe fata seara trebuie sa faca parte din rutina ta inainte de a urca in pat, lucru care te poate ajuta si sa adormi mai usor.



Foloseste regula de 20 de secunde



Stii melodia pe care o fredonezi timp de 20 de secunde cand te speli pe maini? O poti canta si atunci cand te speli pe fata pentru a acoperi tot tenul, sugereaza Dr. Gohara. Ea recomanda sa aplici un tampon delicat sau doar palmele pentru a proteja bariera pielii: „Nu folosi niciodata ceva prea dur pentru fata.”



Dr. Jaliman recomanda servetelele pentru copii, pe care le poti arunca in cosul de gunoi dupa fiecare folosire.



Foloseste apa rece sau calduta, niciodata fierbinte, pentru ca aceasta poate usca pielea, apoi incepe sa masezi tenul cu lotiunea de curatare din partea superioara a fetei, cu miscari circulare, coborand spre obraji si spre barbie, in timp ce fredonezi melodia, explica Dr. Gohara. Foloseste un prosop moale pentru a tampona usor tenul, fara miscari brutale, clateste cu apa micelara, apoi aplica lotiunea hidratanta.



Cand trebuie sa te speli din nou



Exista o exceptie de la regula celor doua spalari pe zi, precizeaza Dr. Jaliman: Daca faci miscare si tenul este acoperit de transpiratie, spala-te pe fata si foloseste lotiune de curatare. Sau poti pastra in geanta niste servetele de curatare, precum Neutrogena Hydro Boost, pentru a le folosi cand ai nevoie.