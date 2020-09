5 combinaţii sănătoase de fructe pentru slăbit, detox şi întinerirea pielii

Consumate ca atare, fructele sunt oricum o opţiune alimentară sănătoasă. Însă în combinaţii atent alese beneficiile fructelor se amplifică de mai multe ori. Vrei să verifici? Iată câteva reţete care, fie te vor ajuta să slăbeşti, fie să-ţi detoxifici organismul şi să-ţi îmbunătăţeşti aspectul pielii.



Fructele au un conţinut scăzut de calorii, dar în acelaşi timp ne potolesc foamea şi setea, datorită cantităţii mare de apă, nutrienţi şi vitamine. Există, totuşi, nişte reguli privind combinaţiile potrivite de fructe pentru a atinge obiective diferite, de exemplu: frumuseţea sau lupta împotriva răcelilor.



1. Pentru răceli: ananas, vişine, afine

Ananasul este bogat în vitamina C şi conţine enzima bromelină, care creşte imunitatea. O alta sursă importantă de vitamina C şi de antioxidanţi sunt vişinele. Consumul lor creşte valoarea hemoglobinei în sânge, prevenind anemia. De asemenea, cresc rezistenţa vaselor capilare. Vişinele au proprietăţi antiinflamatoare şi antibacteriene,luptând împotriva microbilor. Afinele, la rândul lor, sunt bogate în antioxidanţi şi în vitaminele A, C şi E. Consumate proaspete sau uscate, acestea favorizează creşterea activităţii sistemului imunitar. Afinele conţin peste 80 de substanţe active, având o capacitate antiinfecţioasă foarte mare.



2. Pentru detoxificarea organismului: pepene, lămâie, goji

Dacă vrei să elimini urgent toxinele din organism şi să slăbeşti cu succes, alege această combinaţie. Pepenele verde este format din 92% apă şi conţine, de asemenea, glutation, substanţa responsabilă pentru detoxifierea eficientă. De asemenea, conţine licopen, vitaminele A şi C, care ajută organismul în lupta împotriva radicalilor liberi.Lamâia nu doar curăţă organismul, dar are şi proprietăţi antibacteriene şi antivirale. Iar fructele goji sunt o sursă de vitamine A, B, C, E, fier, colină, care sunt necesare pentru o mai bună funcţionare a ficatului.



3. Pentru întinerirea pielii: mure, pepene galben, papaya

O farfurie cu aceste fructe dimineaţa înlocuieşte o zi pentrecută într-un salon de înfrumuseţare. Murele conţin puţin zahăr, dar multe vitamine (A, C), precum şi antioxidanţi. Papaya are mult calciu, potasiu şi fier. Toate acestea ajută la îmbunătăţirea aspectului pielii, părului şi a unghiilor. Pepenele galben ajută la detoxificarea organismului. De asemenea, conţine o cantitate mare de beta-caroten, care este transformat în vitamina A, responsabilă pentru strălucirea pielii şi rezistenţa părului.



4. Pentru un plus de energie: banană, avocado, măr

O gustare grozavă în timpul zilei, care te va umple de energie poate fi alcătuită din câteva felii de banană, măr şi avocado. Banana şi avocado conţin grăsimi sănătoase şi îmbunătăţesc digestia, oferind în acelaşi timp o senzaţie de saţietate. Merele au un conţinut scăzut de calorii, dar sunt bogate în fibre. Se digeră într-un ritm lent, dar care asigură energie pentru o perioadă mai lungă de timp.



5. Complex de antioxidanţi pentru tinereţe: smochine, struguri roşii, rodie

Aceste fructe conţin o cantitate uriaşă de antioxidanţi care protejează organismul de radicalii liberi şi de boli. Prin urmare, susţin tinereţea corpului şi protejează sănătatea. Strugurii roşii conţin resveratrol, un compus cunoscut pentru efectele pe care le poate produce în organism, de la încetinirea procesului de îmbătrânire a pielii la protejarea sănătăţii inimii, a creierului şi a funcţiilor cognitive. De asemenea, strugurii roşii sunt bogaţi în luteină şi zeaxantină, care susţin vederea şi minimizează efectele nocive ale razelor ultraviolete.

Smochinele sunt bogate în minerale precum potasiu, calciu, magneziu, fier, cupru şi, de asemenea, în vitaminele A, E şi K. Au o cantitate bogată de polifenoli care protejeaza organismul împotriva stresului oxidativ. Întrucât smochinele conţin o cantitate ridicată de fibre, sunt benefice pentru scăderea în greutate. Sunt recomandate persoanelor care suferă de obezitate. Potrivit unor studii, rodiile reduc semnificativ deteriorarea celulelor creierului, muşchilor şi pielii. Întăresc sistemul imunitar. Sucul de rodie conţine o cantitate importantă de vitamina C, esenţială pentru prevenirea răcelilor, în special în sezonul rece. De asemenea, protejeaza rinichii şi ficatul.