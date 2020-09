5 afecţiuni pe care le poţi trata cu spirulină

Considerată de multe persoane un „superaliment“, spirulina este o algă, care poate fi întâlnită în lacurile sărate din climatul subtropical sau în ocean. Cui îi este recomandată şi cum poate fi consumată, află în rândurile ce urmează!



Spirulina a fost clasificată ca fiind unul dintre cele mai nutritive alimente, deoarece este concentrată în proteine şi în vitamine. Însă ce substanţe nutritive se ascund în 7 grame de spirulină?



4 g de proteine

8 mg de calciu

2 mg de fier

14 mg de magneziu

8 mg de fosfor

95 mg de potasiu

73 mg de sodiu

1,67 g de carbohidraţi



Pe lângă acestea,din conţinutul spirulinei nu lipsesc complexul de vitamine B (B1, B2, B3, B6, B9), precum şi vitaminele A, D şi E.



Combate alergiile

În sezonul cald, alergiile la praf sau la polen sunt o problemă cu care se confruntă multe persoane. La acestea se adaugă şi alergiile la părul de animale. Deoarece reduce inflamaţia căilor respiratorii, spirulina este recomandată celor care suferă de

rinită alergică. Astfel, simptome precum congestia nazală, strănutul şi lăcrimarea ochilor sunt mult diminuate.



Echilibrează valorile colesterolului

În categoria de risc pentru afecţiunile cardiovasculare se numără şi persoanele care au valorile crescute ale colesterolului rău, LDLul, şi ale trigliceridelor. Chiar şi un gram de spirulină pe zi poate scădea cu 16,3% nivelul trigliceridelor şi cu 10% pe cel al colesterolului rău. În acelaşi timp, creşterea dozei de spirulină la 4,5 grame pe zi ajută la ridicarea nivelului de colesterol bun, HDL.



Scade tensiunea arterială

Spirulina conţine o substanţă numită ficocianină, care are proprietăţi antihipertensive.Totodată, spirulina creşte producţia de acid nitric, o moleculă care contribuie la relaxarea şi la dilatarea vaselor de sânge. Din acest motiv, este recomandată celor

care suferă de hipertensiune, mai ales dacă sunt supraponderali. Pe lângă reducerea tensiunii arteriale, spirulina accelerează

şi metabolismul, ceea ce stimulează creşterea numărului de calorii arse în fiecare zi şi, implicit, scăderea în greutate. În acest caz, este recomandată o doză între 4,5 şi 6 grame de spirulină pe zi.



Mai puţin zahăr în sânge

În completarea tratamentului medicamentos,persoanele care suferă de diabet de tip 2 pot încerca o cură de trei luni cu spirulină. Aceasta contribuie la echilibrarea nivelului de zahăr în sânge şi la îmbunătăţirea valorilor markerului HbA1c, hemoglobina glicată, cea care indică valoarea nivelului de zahăr din sânge din ultimele 2-3 luni.



De ajutor celor cu anemie

Fiind un „superaliment“ concentrat în substanţe nutritive, spirulina nu ar trebui să lipsească din alimentaţia celor care suferă de anemie. Ea contribuie la sporirea numărului de celule roşii în sânge şi îmbunătăţeşte, astfel, buna funcţionare a sistemului imunitar, ameliorând simptome precum senzaţia de slăbiciune fizică şi oboseală prelungită. Totodată, spirulina are efect energizant şi, dizolvată într-un pahar cu apă sau cu suc de fructe dimineaţa, poate înlocui cafeaua zilnică.



Cum o poţi include în dietă

Spirulina este disponibilă sub formă de pudră sau de tablete. Sub formă de pudră, ea poate fi adăugată în băuturi de tip smoothie, poate fi presărată peste salate, adăugată în supe reci de legume sau peste fructe proaspete. Cantitatea zilnică recomandată este de 7 g, adică o linguriţă rasă de pulbere.



Contraindicaţii spirulină

Chiar dacă este un supliment alimentar, consumul de spirulină ar trebui efectuat doar după consultarea în prealabil a unui medic specialist, mai ales dacă este urmat şi tratament medicamentos. Printre persoanele cărora nu le este recomandată spirulina se numără cele care suferă de afecţiuni autoimune, deoarece planta ar putea accelera activitatea sistemului imunitar, ceea ce ar duce la agravarea simptomelor.