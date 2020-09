Dacă te îmbolnăvești des, te simți obosit sau ai alte simptome în curs de desfășurare pe care pur și simplu nu le poți explica, poate însemna că ai un sistem imunitar slăbit.



Și există o serie de motive pentru care s-ar putea întâmpla acest lucru. Sistemul imunitar poate fi slăbit din cauza consumului de alimente mai puțin nutritive, lipsa somnului și niveluri ridicate de stres. Aceste lucruri epuizează și îngreunează lupta organismului împotriva bolilor. De exemplu, stresul afectează producția de hormoni cunoscuți sub numele de cortizol, care pot suprima sistemul imunitar. De asemenea, o boală cronică ar putea fi de vină. Imunodeficiența sau autoimunitatea și alte afecțiuni precum diabetul, bolile de inimă și bolile renale pot slăbi sistemul imunitar.



Cu toate acestea, sistemul imunitar poate fi stimulat prin câteva modificări ale stilului de viață. Modificări simple precum consumul alimentelor nutritive, un program de somn regulat și gestionarea stresului pot face diferența și pot consolida sistemul imunitar în timp.



Dacă sistemul imunitar este puternic, atunci el este un instrument salvator. Dar, oricât de bun ar fi, nu este perfect. Uneori, acest grup de celule, țesuturi și organe speciale nu acționează așa cum ar trebui și are nevoie de ajutor.



Sistemul imunitar scăzut. 10 simptome



Extremități reci

Dacă vasele de sânge sunt inflamate, degetele de la mâini și picioare, urechile și nasul se încălzesc mai greu. Pielea din aceste zone poate deveni albă, apoi albastră atunci când ești expus la frig. Odată ce fluxul sanguin revine, pielea se poate înroși. Problemele sistemului imunitar pot provoca toate acestea, dar la fel pot face și alte lucruri, inclusiv fumatul, unele medicamente și afecțiunile care afectează arterele.



Probleme digestive

Cercetările descoperă din ce în ce mai multe legături între imunitate și flora intestinală. Nu este o surpriză faptul că un sistem imunitar slbit este adesea corelat cu problemele digestive cronice. Aproximativ 70% din țesutul sistemului imunitar este localizat în tractul digestiv. Balonarea, gazele, constipația sau diareea pot fi semne că sistemul imunitar este slăbit, ceea ce te-ar putea face vulnerabil la infecții, tulburări autoimune sau inflamații cronice. Diareea care durează mai mult de 2 până la 4 săptămâni poate fi un semn de avertizare că sistemul imunitar dăunează mucoasei intestinului subțire sau a tractului digestiv.

Constipația este, de asemenea, o preocupare în acest sens. Alte cauze posibile includ bacterii, viruși și alte condiții de sănătate.



Ochi uscați

În cazul unei tulburări autoimune, sistemul imunitar atacă organismul în loc să-l apere. Artrita reumatoidă și lupusul sunt două exemple. Mulți oameni care au o tulburare autoimună constată că au ochii uscați. Se simte o senzație de nisip în ochi sau chiar durere, roșeață sau vedere încețoșată.



Oboseală

A te simți extrem de obosit, ca și când ai avea gripă, ar putea însemna că se întâmplă ceva cu apărarea corpului tău. Este puțin probabil ca somnul să ajute. Și articulațiile sau mușchii pot avea de suferit. Deși ar putea exista zeci de motive pentru care să te simți obosit, un sistem imunitar slăbit ar putea fi unul dintre ele, mai ales dacă simptomele sunt vagi, cum ar fi dureri de articulații, probleme la stomac și apetit scăzut. Acestea sunt simptome nespecifice care sugerează că organismul este degradat și, în unele cazuri, sistemul imunitar luptă împotriva propriilor organe din corp, cunoscut sub numele de afecțiune autoimună.



Febră ușoară

Dacă ai o temperatură mai mare decât în mod normal, s-ar putea ca sistemul imunitar să fie suprasolicitat. Acest lucru se poate întâmpla din cauza unei infecții care se apropie sau apariției unei afecțiuni autoimune.



Răceli dese

Dacă prinzi fiecare răceală care circulă, înseamnă că organismul nu mai poate lupta atât de bine încât să combată în mod regulat germenii la care este expus. Desigur, o răceală severă poate să nu fie motiv de îngrijorare, dar mai mult decât atât poate fi un semn. Pe parcursul unei ierni, 2 sau 3 răceli semnificative, care durează mai mult de două zile, este un semn al unui sistem imunitar slăbit.



Durată mare a bolii

Dacă răcelile tind să te lase fără puteri până în punctul în care ești blocat la pat mai mult de 2-3 zile, sistemul imunitar poate fi de vină. Lipsa intensă de energie poate fi un semn. Cu toate acestea, poți contribui la prevenirea răcelii și gripei ajutorul unor suplimente care stimulează imunitatea, cum ar fi vitamina C și D.



Eczeme

Pielea este prima barieră a corpului împtriva germenilor. Cum arată și se simte poate reflecta cât de bine își face treaba sistemul imunitar. Mâncărimea, pielea uscată și roșie este un simptom comun al inflamației. La fel și o erupție.



Infecții repetate

Dacă trebuie să iei antibiotice mai mult de două ori pe an ca adult sau de patru ori pentru copii este posibil ca organismul să nu poată ataca germenii bine de unul singur. Alte semnale de alarmă sunt mai mult de două infecții cronice ale sinusurilor, mai mult de patru infecții ale urechii într-un an sau mai mult de o pneumonie.



Dureri de cap

În unele cazuri, durerile de cap pot fi asociate cu sistemul imunitar. De exemplu, ar putea fi vorba despre vasculită, care este inflamația unui vas de sânge cauzată de o infecție sau de o boală autoimună.