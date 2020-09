Aloe vera în ghiveci. Cum se îngrijește

Aloe vera este o plantă de interior cu numeroase beneficii: purifică aerul, are un aspect exotic și frunzele sale au proprietăți vindecătoare. Află cum se îngrijește Aloe vera în ghiveci.



Chiar și cei care nu au deloc experiență în îngrijirea plantelor de interior pot întreține cu ușurință o Aloe vera în ghiveci. Este o plantă deosebit de rezistentă, putând tolera perioade în care uiți să o uzi. Nu este pretențioasă în ceea ce privește solul sau locul în care așezi ghiveciul.



Cum se îngrijește Aloe vera în ghiveci



Aloe va rezista cel mai bine dacă o plantezi într-un ghiveci din ceramică nesmălțuită, așa cum este teracota. Acest material are pori minusculi care permit eliberarea treptată a apei. Alege un amestec de pământ pentru suculente sau amestecă părți egale de nisip și pământ pentru flori. Aloe vera are nevoie de un substrat cu drenaj bun, astfel încât rădăcinile să nu stea permanent în apă.



Replanteaz-o atunci când greutatea plantei face ca ghiveciul să se răstoarne, altfel nu are nevoie de prea mult spațiu.

Poate crește fără probleme chiar dacă pare înghesuită în ghiveci.



Așaza planta într-un loc luminos, cu soare direct. Dacă o pui la umbră, va intra în repaos vegetativ și nu va mai crește. Udă planta de aloe din abundență o dată la două săptămâni, așteptând ca pământul să se usuce complet între udări. Pentru că Aloe vera este o plantă de deșert, menținerea pământului umed va face ca rădăcinile să putrezească. Frunzele moi sau maronii indică faptul că ai udat-o prea mult.



Pe timpul verii poți scoate planta de aloe afară, dar nu o plasa imediat direct în soare. Mut-o treptat de-a lungul a câteva zile către cel mai însorit loc pentru a preveni arderea frunzelor.



Nu uita să aduci planta în casă înainte de primul îngheț pentru că frunzele cărnoase de Aloe vera îngheață ușor și planta poate muri.



Cum se înmulțește Aloe vera în ghiveci



Din când în când, planta de aloe va produce o tijă înaltă pe care cresc flori mici, în formă de clopot.

După ce se încheie înflorirea poți tăia tija de la bază. Plantele de Aloe vera produc noi plante mici, care sunt ideale pentru înmulțire. Scoate cu grijă puiul de Aloe și plantează-l într-un alt ghiveci dacă vrei să ai mai multe plante.



O altă modalitate simplă de a înmulți Aloe vera în ghiveci este prin frunze. Taie câteva frunze care au o lungime de peste opt centimetri. Scurtează puțin frunzele de la bază, folosind un cuțit bine ascuțit. Plantează frunzele cu partea tăiată în pământ și menține pământul ușor umezit în primele săptămâni. La baza frunzelor vor apărea frunze mici și se vor forma plante noi.



Cum să folosești Aloe vera



În afara faptului că are un aspect interesant și aduce mai multă prospețime și verdeață în casa ta, Aloe vera conține un gel transparent care are numeroase beneficii pentru sănătate.

Gelul de aloe grăbește vindecarea, ajută la tratarea arsurilor solare și are efect hidratant. De asemenea, gelul de aloe reduce inflamația și calmează pielea iritată.



Gelul de aloe poate fi inclus în măștile hidratante pentru ten și păr sau poate fi inclus în loțiunile demachiante.



Pentru a extrage gelul, taie o frunză de aloe cât mai aproape de tulpină, îndepărtează țepii de pe margine, apoi taie frunza pe lungime și răzuiește gelul cu o lingură. Este de preferat să tai câte o frunză pe rând pentru a-i permite plantei să se regenereze.