Incident cu avionul vicepreședintelui american, Mike Pence

Avionul vicepreședintelui american Mike Pence s-a ciocnit cu niște păsări atunci cînd a decolat de pe aeroportul din Manchester, statul New Hampshire. Despre acest lucru a anunțat Associated Press.



Mike Pence se întorcea la Washington de la un eveniment electoral din Guilford (statul New Hampshire). Se remarcă faptul că, din motive de siguranță, aeronava a revenit pe aeroport, transmite lenta.ru. Potrivit unui oficial anonim, la moment vicepreședintele și anturajul acestuia se află în siguranță.



Potrivit The Hill, Pence și ceilalți se vor întoarce în capitală cu un avion de marfă.