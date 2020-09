Documente desecretizate de presa internațională confirmă declarațiile lui Ilan Șor despre implicarea funcționarilor BNM în devalizarea bancară

Băncile din Republica Moldova au continuat să fie devalizate și după așa-numitul jaf bancar din 2014, potrivit unor documente prezentate de deputatul PAS, Dumitru Alaiba , care face trimitere la FinCENFiles, una dintre cele mai mari scurgeri de rapoarte bancare confidențiale. Acestea confirmă declarațiile de acum jumătate de an ale liderului Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, care vorbea despre fraudarea băncilor după preluarea administrației acestora de către Banca Națională a Moldovei.



Deputatul face referire la documente publicate de un consorțiu internațional al jurnaliștilor de investigație în care figurează și două tranzacții de la Unibank către o bancă străină, înregistrate la sfârșitul lunii iulie 2015, adică în perioada când Unibank era administrată de Banca Națională a Moldovei.



„Se pare că în iulie 2015 din Unibank au fost scoși 8 milioane USD după ce Șor a fost înlăturat de la butoane. Unibank era sub administrare specială a BNM deja timp de peste jumate de an (instituită la sfârșitul anului 2014). Banii au mers în Estonia. Banca corespondentă (Bank of New York Mellon Corp) a catalogat aceste tranzacții drept suspicioase”, a comentat Alaiba.



Amintim că Ilan Șor a demonstrat în cadrul unei conferințe de presă organizate în luna martie că devalizarea banilor din bănci s-a făcut în mare parte după anul 2014, atunci când controlul asupra celor trei instituții a fost preluat de Banca Națională a Moldovei. Potrivit acestuia, BNM a alocat suma de 13,3 mlrd. de lei în calitate de garanție de stat pentru salvarea celor trei bănci, deși băncile nu aveau această necesitate, iar acționarii nu au solicitat acest lucru. Ulterior, în cele trei bănci, a fost instituită supravegherea directă care presupunea cheltuirea banilor la discreția sa, iar banii din cele trei bănci au început să fie scoși după 30 noiembrie 2014, când BNM a instituit regimul de supraveghere directă.



Afirmațiile lui Ilan Șor au fost confirmate indirect de Procuratura Generală, care a efectuat percheziții la BNM la scurt timp după conferința de presă, iar funcționarii acestei instituții menționați de Ilan Șor, precum și alții, au fost reținuți.