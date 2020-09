Scotland Yard caută armele cu care s-a filmat James Bond

Scotland Yard îi roagă pe britanici să ajute la prinderea hoţilor care au furat cinci arme folosite în franciza „James Bond”, sustrase în urmă cu şase luni dintr-o reşedinţă din nordul Londrei, informează AFP, potrivit Agerpres. Unele dintre aceste arme sunt unicat.

Armele au fost furate din locuinţa proprietarului lor din Enfield în seara zilei de 23 martie, când noul coronavirus a obligat Marea Britanie să decreteze starea de urgenţă. Deşi vecinii s-au sesizat că se întâmplă ceva, hoții au reuşit să fugă înainte de sosirea Poliţiei.

Prada lor: un revolver Beretta "Cheetah", un model "Tomcat", un pistol Walther PP, un model Smith & Wesson 44 Magnum şi un revolver Lama de calibrul 22, care au apărut în trei filme celebre din franciza "James Bond" - "Die Another Day", "A View to a Kill" şi "Live and Let Die".

Una dintre aceste arme de foc dezactivate, pistolul Lama cu mâner auriu, a fost descoperită, ruginită, pe un câmp situat în proximitatea unei gări din Essex, în aprilie. Celelalte piese de colecţie, din care unele sunt modele unicat, au rămas de negăsit.

Modelul Magnum este singurul din lume în întregime cromat, iar pistolul Walther PP este ultima armă folosită de Roger Moore în scena din "A View to a Kill" în care Grace Jones sare cu paraşuta de pe Turnul Eiffel.

Unul dintre coordonatorii anchetei, Paul Ridley, a subliniat într-un comunicat că armele furate "sunt foarte uşor de recunoscut" şi vor fi "cu siguranţă" identificate "de către public sau de către orice persoană căreia îi va fi făcută propunerea de a le cumpăra".

Oficialul britanic a subliniat şi valoarea sentimentală pe care aceste arme o au pentru proprietarul lor şi faptul că ele trebuiau să facă parte dintr-o expoziţie naţională.

Poliţia a publicat luni imagini surprinse de camerele de luat vederi, ce arată un vehicul suspect imediat după comiterea jafului, un model Vauxhall de culoare gri, şi şi-a reînnoit apelul adresat populaţiei cu rugămintea de a o sprijini în găsirea infractorilor.

Martorii au spus că hoţii sunt trei bărbaţi cu accente din Europa de Est, care purtau îmbrăcăminte închisă la culoare şi aveau chipurile acoperite de măşti.