O scrisoare otrăvită i-a fost trimisă lui Donald Trump

Presa americană a făcut cunoscut, acum două zile, că autorităţile au interceptat un plic care conţinea ricină şi îi era adresat preşedintelui Donald Trump. Scrisoarea fusese descoperită mai devreme în cursul săptămânii dar nu ajunsese până la Casa Albă.



Suspectul este o femeie care avea asupra sa o armă de foc în momentul arestării, potrivit mai multor media americane. Potrivit datelor, plicul conținea ricină și ar fi fost trimis din Canada.



"Ancheta este în curs, confirm că a fost făcută o arestare la Peace Bridge, la Buffalo, New York", a declarat pentru AFP Aaron Bowker, un responsabil vamal, referindu-se la podul care uneşte Canada de statul New York. "



Un responsabil guvernamental a precizat pentru agenţia France Presse, sub protecţia anonimatului, că luni este prevăzută trimiterea femeii în faţa unui judecător, relatează Agerpres.



Corespondenţa adresată Casei Albe este mai întâi inspectată şi apoi triată în depozite de lângă Washington. Potrivit CNN, conţinutul plicului a fost testat de mai multe ori într-unul din aceste depozite, prezenţa ricinei fiind confirmată.



Ricina este cea mai toxică substanţă din regnul vegetal. Fiind o substanţă mortală în caz de ingerare, inhalare sau injectare şi împotriva căreia nu există încă un antidot.