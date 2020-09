INVESTIGAȚIE: Partidul Nostru – Businessul Nostru. Puterea este în bani!

Jurnaliștii noștri au realizat o investigație despre afacerile unor companii apropiate liderilor partidului condus de Renato Usatîi cu primăriile care sunt conduse de reprezentanții Partidului Nostru. Cu cât mai multe informații obțineam, cu atât mai șocantă devenea situația pentru noi. Nu credeam că este posibil ca, cel care se declară luptător cu corupție și că va urca pe tanc ori blindată pentru a călca în picioare corupții din Moldova, poate fi implicat în astfel de scheme murdare. În acest caz, trebuie să se culce primul sub șinele tancului. Concluzia la care am ajuns e că Partidul Nostru s-a transformat într-o afacere profitabilă pentru „companiile noastre”, iar puterea acestui partid este, totuși, în bani.



Noi am făcut analiza a zeci de surse, atât deschise, dar și unele la care am avut acces cu ajutorul surselor noastre. În vizorul nostru au intrat, prioritar, contractele de licitație semnate de către primăriile conduse de oamenii lui Renato Usatîi, inclusiv primăria municipiului Bălți, condusă de liderul PN.



Astfel, ca urmare a acestei analize s-a stabilit că licitațiile organizate de primăriile conduse de membrii partidului controversatului om de afaceri, Renato Usatîi par mai mult decât dubioase și scot la iveală o relaţie bazată pe jocurile de culise. Fie că e vorba de prestarea serviciilor de transport, de aprovizionarea cu produse alimentare a şcolilor şi grădiniţelor sau de lucrări de amenajare a străzilor, parcurilor etc., reprezentanţii primăriilor sus menţionate au beneficiat de serviciile a şase companii, lucru cert imposibil fără existenţa unei înţelegeri prealabile între factorii de decizie ai întreprinderilor vizate şi conducerea ,,Partidul Nostru”.



Este evident faptul că, aceste achiziții sunt împărţite în mod special fiind date agenților economici convenabili, care, bănuim, răsplătesc în modul cuvenit autoritatea contractantă, chiar dacă s-ar putea beneficia de un preţ mai bun şi o calitate mai înaltă de la alţi agenţi economici. În mare parte este vorba despre primăriile oraşelor Bălţi, Drochia, Cantemir, Donduşeni, Făleşti, Glodeni, Râşcani, dar şi a satelor sau comunelor Merenii Noi, Burlăceni, Tartul de Salcie, Moşana, Iargara, Etulia, Pompa, Natalievca, Dezghingea. În mod paradoxal, din multitudinea de oferte propuse, aceste primării au preferat, de fiecare data, să beneficieze de serviciile companiilor: ,,Lovis Angro” SRL, ,,Artprest Grup” SRL, ,,Sanex-Comerţ” SRL, ,,Slavena Lux” SRL, ,,Octopus-Prof” SRL, ,,Baguette” SRL. Suma totală de care au beneficiat aceste companii pentru contractele încheiate cu primăriile conduse de reprezentanții Partidului Nostru se ridică la aproape 150 de milioane de lei. (vezi figura)





Să le luăm pe rând. Compania SRL ,,Lovis Angro”, condusă de Lilian Sofrone, a câștigat un şir de licitații pentru asigurarea cu produse alimentare a mai multor grădinițe, școli, spitale, centre de sănătate din localităţile enumerate supra. Valoarea totală a contractelor încheiate se ridică la 25.600.000 lei. Necătând la faptul că ,,Lovis Angro” SRL a fost implicată în scandalul licitațiilor trucate privind aprovizionarea grădinițelor cu produse alimentare, iar directorul companiei s-a aflat în arest, edilii locali nu au văzut motive să refuze oferta. Până și primăria condusă de cel care promite să lupte cu tancul împotriva corupților, adică Renato Usatîi, a plătit SRL-ului condus de cel vizat într-un dosar de corupție peste 14 milioane de lei. (vezi figura)





Întreprinderea ,,Artprest Grup” SRL, director şi fondator al cărei este Igor Guglia, ca urmare a licitațiilor desfăşurate de primăriile menţionate a încheiat contracte în valoare de aproximativ 43.000.000 lei. (vezi figura alăturată) Și în acest caz, primăria condusă de Usatîi a încheiat contracte de peste 14 milioane de lei. Amintim că pe 30 noiembrie 2015, SRL „Artprest Grup” a fost introdusă în lista neagră de către Agenția Achiziții Publice, cu interdicția de a participa la achiziții publice până în noiembrie 2018 pentru „executarea necorespunzatoare a clauzelor contractuale”.





Un alt şir de contracte de achiziţie a produselor alimentare au fost semnate cu compania ,,SANEX-COMERŢ” SRL, reprezentată de Stepanida Grosu, valoarea totală a acestora fiind de 25.000.000 lei. (vezi vigura alăturată) Aceasta, de asemenea a fost implicată în scandalul cu produsele alimentare livrate grădinițelor din mun. Chişinău. În luna ianuarie 2017,,Sanex Comerț” SRL a fost inclusă în lista de interdicție a AAP, neavând astfel dreptul să participe la licitații publice până în 2020. Oare nu a știut nici primarul de Bălți despre toate aceste lucruri legate de compania dată, că ia oferit peste 9 milioane de lei pentru diferite contracte? Puțin probabil sau chiar imposibil.





Alte contracte de achiziţie au mai fost semnate cu companiile ,,Slavena Lux” SRL (vezi figura alăturată) şi ,,Baguette” SRL (vezi figura alăturată), specializate în comerţul cu produse alimentare, valoarea acestora fiind de aproximativ 39.000.000 lei şi respectiv 10.000.000 lei. Amintim că, în anul 2019 ,,Slavena Lux” SRL a făcut parte din lista agenţilor economici acuzaţi de Apă-Canal de mirosul neplăcut din Chișinău.





O altă companie ce apare des ca și prestator de servicii la primăriile conduse de reprezentanții Partidului Nostru este ,,Octopus-Prof” SRL. Aceasta a primit contracte în valoare totală de aproximativ 5.000.000 de lei. (vezi figura)





Așa cum spuneam, ciudățenia că 6 companii apar cu contracte de milioane de lei semnate cu majoritatea primăriilor conduse de reprezentanții formațiunii conduse de Renato Usatîi. Astfel, din buzunarul cetățenilor, pe conturile acestor SRL-uri au plecat, în ultimii ani, circa 146.800.000 lei. Banii noștri s-au dus către ei în pofida faptului că unele dintre aceste companii au fost implicate în scandaluri de corupție și au figurat în lista neagră a agenților economici. Dacă există și în aceste cazuri fapte de corupție, trebuie să stabilească instituțiile de drept. Cel puțin noi avem multe semne de întrebare, iar deja anchetatorii, procurorii să caute răspuns la acestea.