De prin lume adunate: 15 curiozităţi la care nu te-ai fi aşteptat vreodată!

Lumea este plină de bizarerii, ciudăţenii şi curiozităţi care mai de care mai fabuloase. Istoricii, cercetătorii şi specialiştii de tot felul trebuie să fi râs cu poftă când le-au descoperit următoarele 15!



1. Aşternutul de pat era un asemenea de lux în Evul Mediu, încât păturile şi cearşafurile erau trecute în testamente.



2. O eclipsă solară a ajutat la încheierea unui război de şase ani, în 585 î.H. Când cerul s-a întunecat brusc în timpul unei bătălii dintre lidieni şi medii (Turcia de azi), soldaţii au luat-o ca semn să înceteze lupta.



3. Balenele albastre pot cântări până la de două ori mai mult decât cel mai mare dinozaur care a existat vreodată.



4. La un moment dat, George Washington a fost cel mai mare producător de whisky din America. În 1799, primul preşedinte al SUA făcut 41.640 de litri de whisky.



5. Bangladesh are şase anotimpuri: Grishmo (vară), Borsha (ploios), Shorot (toamnă), Hemanta (rece), Sheet (iarnă) şi Boshanto (primăvară).



6. Conform unui studiu din 2015, sarcasmul poate promova gândirea creativă.



7. Cu mult înainte de apariţia rap-ului, a existat „zburăciunea”: schimbul de insulte ingenioase în versuri. Aruncările verbale au fost populare în Anglia şi Scoţia din secolele V-XVI.



8. Ciorile în captivitate pot învăţa să vorbească mai bine decât papagalii.



9. Papagalul lui Andrew Jackson a fost dat afară de la înmormântarea preşedintelui american pentru că înjura.



10. Cu ceva antrenament, porumbeii pot diferenţia între picturile lui Pablo Picasso şi Claude Monet.



11. Oposumul nu se preface că moare. Când se sperie, devine supraexcitat şi leşină.



12. „Alice în Ţara Minunilor” a fost cândva interzisă în anumite părţi din China. „Urşii, leii şi alte fiare nu pot folosi limbajul uman”, a explicat guvernatorul provinciei Hunan în 1931. „A le atribui o astfel de putere este o insultă adusă rasei umane,” a mai zis el.



13. Ira Aldridge a fost unul dintre cei mai cunoscuţi actori ai secolului al XIX-lea. După ce şi-a părăsit oraşul natal, New York, pentru a urmări o carieră în actorie în Europa, a jucatla curţi regale, a câştigat numeroase premii şi şi-a folosit platforma pentru a vorbi împotriva sclaviei.



14. Insula Socotra, din Yemen, are nu mai puţin de 300 de plante şi animale endemice.



15. Scriitoarea Patricia Highsmith avea aproximativ 300 de melci ca animale de companie. Îi punea pe toţi în geantă când mergea la petreceri.