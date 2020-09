Beneficiile mierii Manuka pentru sănătate nu sunt puţine şi toate sunt demne de luat în calcul. De ce să optezi pentru consumul mierii de Manuka în locul mierii de salcâm, de pildă? Este simplu: mierea din nectarul de Manuka te fereşte şi de răceală, te ajută şi în caz de probleme cu stomacul.



Manuka este originară din Noua Zeelandă, iar mierea din această floare constituie un leac pentru multe afecţiuni. La ce te ajută, de fapt? Descoperă mai jos cele mai comune utilizări în scop terapeutic ale acestui produs dulce şi binefăcător.



Vindecă tăieturi şi arsuri

Studiile relevă că beneficiile mierii Manuka se fac simţite în cazul oamenilor care îşi revin după intervenţii chirurgicale. Mierea originară din Noua Zeelandă are proprietăţi antibacteriene şi luptă chiar împotriva bacteriilor rezistente.



Alungă răceala

Nu este aşa că după o cană de ceai cald cu miere te simţi mai bine? Mierea Manuka este şi mai puternică decât celelalte feluri de miere. Printre beneficiile acesteia pentru corp se numără faptul că este antibacteriană şi antimicrobiană, uneori şi antivirală. Mierea de Manuka combate efectele răcelii.



Ajută dacă ai probleme ale sinusurilor

Conform studiilor în domeniu, oamenii cu probleme cronice de sănătate ale sinusilor au declarat că atât apa cu sare, cât şi mierea de Manuka i-au ajutat. Astfel, cei care au folosit apa salină cu tratament antibacterian au răspuns în aceeaşi manieră la tratament ca eşantionul care a utilizat doar apă cu miere Manuka, dovedind astfel beneficiile mierii de Manuka în lupta cu bacteriile.



Îmbunătăţeşte digestia

Mierea aceasta are enzime ce protejează împotriva ulcerului, ameliorând problemele digestive. În plus, datorită oliozaharidelor, mierea de Manuka are şi proprietăţi prebiotice.



Binefăcătore pentru ten

Printre beneficiile mierii de Manuka fruntaş este rolul antibacterian şi antiinflamator, aşa că o poţi folosi şi pe piele, sub forma de mască naturală. Bolile şi afecţiunile pielii – roşeaţa, pielea care se cojeşte, acneea, eczemele – sunt calmate de efectul mierii din floare de Manuka. În plus, polifenolii ajută la repararea barierei naturale a pielii, hidratând tenul.



Bine de ştiut! Mierea de Manuka conţine zahăr, însă are un indice glicemic mult mai mic faţă de alţi îndulcitori naturali, respectiv un indice glicemic între 54 şi 59, în timp ce zahărul alb are indicele 68.