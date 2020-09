Tipul de ceai pe care ar trebui să îl consumăm a stârnit polemici între specialiștii în nutriție și consumatorii de pretutindeni. Există o mulțime de tipuri de ceaiuri, precum negru, verde, de fructe, din plante, și în cazul fiecăruia pot fi aduse argumente pro și contra.



Însă ceaiul care stârnește cele mai multe discuții aprinse este cel negru. Deoarece conține cofeină, acesta este asociat cu durerile de cap, stările de iritabilitate, problemele cu somnul, amețeala și alte efecte pe care le poate cauza și cafeaua. Însă totul depinde de felul în care alegem să îl bem.



Dacă este consumat cu moderație, ceaiul negru poate avea câteva beneficii importante pentru sănătatea ta.

Iată care sunt cele 7 beneficii ale ceaiului negru, potrivit doer.ro!



Menținerea sănătății orale

Potrivit unui studiu publicat de Tea Trade Health Research Association, ceaiul negru contribuie la reducerea plăcii dentare și la dezvoltarea bacteriilor în cavitatea orală.

Ceaiul negru conține polifenoli, antioxidanți naturali, care au un efect de curățare eficient.



Un sistem imunitar mai puternic

Ceaiul negru mai conține și antigeni de tip alkilamin, care ajută la întărirea sistemului imunitar. De asemenea, ceaiiul negru este bogat în tanin, un compus care ne protejează organismul de virusuri, fiind numai bun atunci când apar epidemii de gripă și răceală în jurul nostru.



Un sistem digestiv care funcționează cum trebuie

Pe lângă faptul că întărește sistemul imunitar, taninul are un efect terapeutic la nivel gastro-intestinal și ajută activitatea digestivă.



O adevărată sursă de energie

Așa cum am menționat mai sus, ceaiul negru conține cafeină, însă spre deosebire de cafea și alte băuturi cu un conținut ridicat de cafeină, cantitatea care se găsește în acest tip de ceai este suficientă pentru a-ți da energie fără a suprasolicita inima.



O mai bună concentrare

Ceaiul negru te ajută să te concentrezi mai bine, grație aminoacidului numit L-teanină, care se găsește și în ceaiul verde. L-teanina se găsește în absolut toate suplimentele alimentare care ajută la combaterea stresului, fiind un relaxant natural, care asigură o stare de calm fără să inducă senzația de somnolență.



Oase mai sănătoase

Ceaiul negru are grijă și de sănătatea oaselor tale și asta pentru că este bogat în fitochimicale, care au rolul de a preveni osteoporoza.



Este un excelent antioxidant

Polifenolii care se găsesc în ceaiul negru acționează în tot organismul, ajutând la eliminarea toxinelor care ne pot da bătăi de cap și care, de cele mai multe ori, duc la apariția a numeroase boli.