Tot ce trebuie să ştii despre coenzima Q10. Efectele benefice asupra sănătăţii tale

Se găseşte în toate celulele corpului şi joacă un rol esenţial în procesul de creare a energiei. Nu de puţine ori, cercetătorii ştiinţifici au spus despre coenzima Q10 că este o substanţă miraculoasă pentru sănătate. În acest articol, am enumerat câteva motive.



Substanţă naturală produsă de organism, coenzima Q10 măreşte rezistenţa acestuia, întăreşte inima, previne migrenele şi poate întârzia îmbătrânirea, sugerează studiile specifice în domeniu. Cunoscută şi sub numele de ubichinonă, aceasta face parte din familia de compuşi numită chinone. Iniţial, când cercetătorii au izolat-o, în anul 1957, i-au pus numele ubichinonă, pentru că au descoperit că era omniprezentă (ubicuă) în natură. De fapt, coenzima Q10 se găseşte în toate organismele vii, fiind concentrată în alimente, precum alune, nuci, uleiuri. O putem procura şi din suplimente, dozele fiind indicate de medic, mai ales dacă există tratamente cu anticoagulante.



Menţine inima sănătoasă

Insuficienţa cardiacă apare atunci când muşchiului inimii îi este dificil să pompeze sângele cu oxigen în organism. Anumite afecţiuni, de exemplu boala arterială coronariană sau hipertensiunea, pot slăbi muşchiul cardiac şi, astfel, pot determina insuficienţă cardiacă. Unele studii au demonstrat cum Q10 poate reduce daunele oxidative, poate îmbunătăţi funcţia inimii şi poate reduce riscul de apariţie a unor complicaţii survenite după operaţiile cardiace.



Previne migrenele

Echipe de specialişti au observat că persoanele care suferă de migrene au deficienţe de Q10, iar concluzia la care au ajuns este că acest antioxidant nu doar că tratează migrenele, ci ajută şi la prevenirea lor. Cum Q10 se găseşte, în principal, în mitocondriile celulelor, antioxidantul poate îmbunătăţi funcţia mitocondrială şi, astfel, contribuie la scăderea inflamaţiei care poate apărea în timpul migrenei.



Susţine fertilitatea

Atât femeile, cât şi bărbaţii se pot confrunta cu deteriorarea ADN-ului ovulelor, respectiv al spermatozoizilor. Fertilitatea scade odată cu vârsta, la fel şi producerea de Q10 în corp. Acest lucru înseamnă că organismul va fi mai puţin eficient în a proteja calitatea şi cantitatea ovulelor, dar şi calitatea spermatozoizilor în faţa deteriorării celulare. Unele studii au arătat cum proprietăţile antioxidante ale Q10 pot îmbunătăţi fertilitatea atât la femei,cât şi la bărbaţi.



Stimulează funcţia cerebrală

Studiile, limitate ce-i drept, sugerează că acest antioxidant previne celulele creierului să se deterioreze şi reduce producţia anumitor compuşi dăunători care pot afecta memoria şi cogniţia. După unii specialişti, Q10 ar putea încetini progresul anumitor boli degenerative, precum Parkinson sau Alzheimer, însă cercetările trebuie aprofundate.



Reglează zahărul din sânge

Specialiştii în domeniu au observat la cei care suferă de diabet de tip 2 că administrarea de suplimente de Q10 le poate echilibra nivelul de zahăr din sânge şi le poate creşte sensibilitatea la insulină. În plus, anumite cercetări sugerează că „vitamina Q“, cum mai este cunoscută, poate scădea şansele celulelor să acumuleze grăsime, efect ce poate duce către obezitate.



Are grijă de pielea ta

Proprietăţile benefice ale Q10 au fost studiate inclusiv la nivelul pielii, cel mai mare organ al omului. În general, pielea este expusă mai multor factori care o pot deteriora, cum ar fi razele ultraviolete (factor extern) sau îmbătrânirea celulară (factor intern). Unele cercetări au arătat că aplicarea Q10 direct pe piele poate reduce deteriorarea, în cazul expunerii prelungite la acţiunea agresivă a soarelui. Atenţie! Studiile sugerează că cei care suferă de deficienţă de Q10 sunt mai predispuşi la apariţia cancerului de piele.



Îmbunătăţeşte activitatea fizică

Când radicalii liberi câştigă lupta împotriva antioxidanţilor, organismul începe să se confrunte cu stres oxidativ care, la rândul său, afectează funcţia muşchilor. În final, unui muşchi slăbit îi va fi greu să facă faţă exerciţiilor fizice, iar în acest caz, Q10 poate reduce stresul oxidativ din celule şi poate scădea şansele de apariţie a oboselii. Cu alte cuvinte, Q10 va îmbunătăţi activitatea fizică!