A fost lansat concursul celor mai recunoscute mărci comerciale

A fost lansat concursul naţional al celor mai recunoscute mărci comerciale - Notorium Trademark Awards, care se află la a cincea ediţie. Totodată a fost lansat, în premieră, Concursul Vinurilor Recunoscute. Organizatorii competiţiilor invită agenţii economici să se înscrie la concurs până în data de 20 septembrie şi, în acelaşi timp, îndeamnă publicul să voteze cele mai recunoscute mărci şi vinuri în care au încredere. Cele mai apreciate mărci şi vinuri se vor alege cu trofee si medalii, informează Mesager.



La concursul din acest an sunt aşteptate să participe circa 4.500 de mărci comerciale, la 45 de categorii şi 150 de subcategorii de produse şi servicii. Potrivit organizatorilor, competiţia vine să scoată în evidenţă mărcile care se bucură de cea mai mare încredere a consumatorilor.



„Marca este ceea de ce ne conducem, iar când ambalajul poartă şi însemnul că produsul se bucură de încrederea consumatorului, că are un câştig la un concurs cum ar fi Notorium Trademark Awards, desigur că îi este şi mai uşor să-şi facă alegerea”, afirmă Natalia Mogol, director adjunct AGEPI.



Concursul a fost lansat pe 1 septembrie şi este organizat de AGEPI în parteneriat cu o companie de proprietate intelectuală.



„Distincţiile învingătorilor pentru concursul Notorium Trademark Awards sunt trofeul Notorium şi medaliile de aur, argint şi bronz. Învingătorii primesc şi dreptul exclusiv de utilizare a logo-ului „votat marcă recunoscută”, a specificat Marian Bunescu, director companie.



Organizatorii au anunţat şi despre desfăşurarea în premieră în acest an a unui concurs dedicat vinurilor recunoscute. La el şi-au anunţat participarea 700 de vinuri, spumante şi divinuri moldoveneşti premiate pentru calitate la nivel internaţional.



„În cadrul acestei competiţii vor fi distinse cu trofeul Notorium Wine Awards top trei vinuri, la cele 10 categorii. Totodată, învingătorii concursului vor fi promovaţi în reţele de supermaketuri şi magazine specializate timp de un an”, a menţionat Veaceslav Cunev, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Companiilor din Domeniul TIC.



Învingătorii vor fi decernaţi la Gala notorium care va avea loc în noiembrie.