Plante care îmbunătăţesc memoria

Se întâmplă să mai uităm lucruri, mai ales că trăim într-o eră a vitezei şi a listelor lungi cu sarcini de îndeplinit. Poate ţi s-a întâmplat şi ţie să îţi pierzi concentrarea. Din fericire, medicina alternativă oferă în dar plante cu efecte terapeutice eficiente. Substanţele active din unele plante cresc starea de bine şi îţi îmbunătăţesc memoria şi puterea de concentrare, fără a provoca reacţii adverse.



Este dovedit ştiinţific că unele plante stimulează funcţia cognitivă şi protejează creierul de bolile neurodegenerative.

Iată care sunt plantele care te ajută în cazul în care te confrunţi cu probleme de memorie.



Ginkgo Biloba, remediu din timpuri vechi

Ginkgo Biloba este un arbore sacru în China şi este, cu precădere, cel mai cunoscut remediu pentru îmbunătăţirea deficienţelor de memorie. De-a lungul timpului, studiile au arătat cum Ginkgo Biloba stimulează memoria şi ajută în tulburările de concentrare datorită proprietăţilor terapeutice ale arborelui. Înainte să iei produse pe bază de Ginkgo Biloba, este nevoie să ceri sfatul medicului tău de familie sau al unui fitoterapeut şi, nu în ultimul rând, este nevoie să te asiguri că aceste produse aparţin unor companii autorizate. Astfel, doza recomandată va fi între 120-240 mg de extract uscat de Ginkgo Biloba sub formă de medicament cu textură lichidă sau solidă, de 2-3 ori pe zi.



Ginsengul îmbunătăţeşte memoria

Un alt remediu binecunoscut pentru îmbunătăţirea memoriei este ginsengul, o plantă folosită încă din cele mai vechi timpuri. Ginsengul este o plantă adaptogenă care susţine funcţiile organismului, reduce oboseala şi scade şansele de apariţie a bolii Alzheimer, fiind deopotrivă un remediu în fenomenele de îmbătrânire. Rădăcina de Ginseng conţine, pe lângă ginsenozide, vitamine din complexul B şi săruri minerale. La fel ca în cazul arborelui Ginkgo Biloba, va fi nevoie să ceri sfatul unui specialist şi poţi lua produse bazate pe Ginseng doar de la firme autorizate. Dacă te afli la vârsta a doua sau a treia, doza recomandată este de 50 mg de produs bazat pe Ginseng, de 3 ori pe zi.



Rozmarinul reduce stresul

La noi rozmarinul se foloseşte atât ca arbust ornamental, cât şi în medicina alternativă. De altfel, planta are un conţinut ridicat de fier, de calciu şi de vitamina B6. În plus, proprietăţile terapeutice ale rozmarinului ajută la scăderea ratei de apariţie a bolilor neurodegenerative, precum Alzheimer, şi este indicată în amnezie. Unele studii sugerează că uleiul esenţial de rozmarin (aromaterapie) îmbunătăţeşte memoria, reduce stresul şi ajută la o mai bună concentrare.