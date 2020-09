Ce spun astrele azi, 14 septembrie

Berbec

Sunteti inclinati sa va distrati astazi si vi se pare ca a merge la cumparaturi este o alegere buna. O partida de shopping este mereu in masura sa va creasca buna dispozitie. Pe moment, pentru ca, ulterior, va dati seama ca ati cheltuti prea mult si nu de putine ori ati ajuns in impas din cauza cheltuililor necontrolate. Impulsivitatea se plateste destul de scump! Faceti deci apel la spiritul practic si incercati sa nu cheltuiti mai mult decat puteti duce. Doar atunci va veti putea mentine nealterata buna dispozitie mai mult timp si va veti putea bucura de achizitiile facute. Pe de alta parte, se poate ca si relatiile cu partenerii de relatie sa se tensioneze, tot din motive asemanatoare.



Taur

Haosul care pune stapanire pe voi in acesta zi, va poate da, realmente, viata peste cap, daca nu veti face ceva ca sa impiedicati asta. Va va fi greu sa luati decizii, mai ales daca este vorba de unele cu impact hotarator. Aceasta stare de lucruri se va relfecta in dispozitia voastra de-a lungul acestei zile. Veti fi pusi pe cearta si-i veti agasa teribil pe cei din jur. Ba chiar se poate sa ajungeti la discutii destul de neplacute cu unele persoane de la birou sau chiar cu unul dintre membrii familiei, situatie in care veti spune si vi se vor spune vorbe destul de incomode. Mai bine evitati sa ajungeti in astfel de situatii, ca sa nu deteriorati relatii importante.



Gemeni

Potrivit obiceiului, daca nu va place de cineva, il cam puneti la pamant cu aroganta. S-ar putea sa apara insa un nou coleg, pe care sa nu-l puteti ingenunchia astfel. Si, la un moment dat, s-ar putea ca totul sa se intoarca impotriva voastra. Mai bine ati incerca sa fiti mai diplomati, caci veti avea mai mult succes. Daca mereu improscati pe altii cu noroi, intr-o zi va veni si randul vostru, fiti convinsi de asta. Si atunci, nimeni nu va avea mila de voi. Unele chestiunile domestice devin astazi stringente, asa incat va fi neaparat nevoie sa va implicati; eschivandu-va, nu veti obtine decat situatii conflictuale neplacute, care ar putea fi usor evitate.



Rac

Ar fi bine sa fiti ceva mai atenti la capitolul generozitate. Sunt o gramada de asa-zisi prieteni care si-au facut planuri sa profite de voi. Ganditi-va bine cui va puneti punga la dispozitie; imprumuturile in bani, de obicei, sunt generatoare de neintelegeri, iar daca sunteti apropiati de persoana respectiva, puneti relatia cu aceasta in pericol. Nimeni nu spune sa nu ajutati, dar ganditi-va ca daca va cheltuiti toate economiile, s-ar putea sa ajungeti voi in situatia de a avea nevoie de ajutor si este foarte posibil ca altii sa nu va intoarca la fel de prompt generozitatea. Labilitatea relatiilor se va manifesta si in plan profesional, ceee ce va avea impact asupra productivitatii si eficientei.



Leu

Astazi trebuie sa fiti atenti sa nu pierdeti avantajele pe care le-ati obtinut pana acum; o mutare gresita, insuficient chibzuita, poate darama usor rezultatele eforturilor depuse de ceva vreme incoace. Fie ca ati castigat mai multi bani, mai multe bunuri sau apreciere din partea membrilor familiei, fiti foarte atenti sa nu le pierdeti. Exista mari sanse ca atitudinea voastra caracteristica, distanta de cele mai multe ori, ca sa nu spunem de superioritate, sa va aduca pe punctul de a ramane fara plusurile pe care le-ati obtinut in ultima vreme. Puneti-va mintea la contributie si actionati intelept. Adaptati-va, in functie de imrejurari si evolutii.



Fecioara

Abordarile practice ar putea fi considerate de unii oarecum conservatoare, insa intotdeauna au avut castig de cauza in fata altora. Atat la munca, dar si in familie, este bine sa va bazati interventiile pe fapte reale, nu pe supozitii, nu pe cele ce ati auzit de la altii. S-ar putea sa primiti dinadins informatii contradictorii, tocmai pentru a fi derutati in mod voit. Astfel incat, lasati faptele sa vorbeasca, pentru a nu fi pusi in situatia de a face aprecieri eronate. Aprecierile realiste va pot fi de folos si in viata personala, in evaluarea relatiilor cu apropiatii; veti putea observa, astfel, ce aspecte nu functioneaza asa cum trebuie si unde trebuie sa interveniti pentru a corecta.



Balanta

Astazi este mai bine sa evitati discutiile aprinse, atat acasa, cat si la serviciu; nu va angajati in polemici care nu va privesc, pentru ca riscati sa fiti prinsi la mijloc si nu este deloc de dorit acest lucru. Nu veti ajunge la nici un rezultat si chiar va veti simti rau fizic din cauza vreunui episod mai aprins. Lasati timpul sa rezolve neintelegerile aparute in ultimul timp si apoi, abordati problemele cu rabdare si calm. Ar fi bine ca astazi sa va ocupati de probleme mai putin stresante. Ceva organizare administrativa, treburi casnice pe care le-ati amanat, dar care nu pot fi intarziate la nesfarsit, putina munca in gradina. Va va ajuta sa va deconectati si sa vedeti lucrurile mult mai limpede decat ati fi crezut.



Scorpion

Ar fi bine ca astazi sa fiti recunoascatori pentru tot ceea ce aveti, pentru tot ceea ce este bun si frumos in viata voastra. Ba chiar poate sa faceti ceva acte de caritate si din ceea ce ati primit, sa mai dati si altora. Nu faceti risipa! Daca iesiti la cumparaturi, renuntati la cardul de credit, caci orice cheltuiala fara rost astazi, se va intoarce impotriva voastra in zilele urmatoare. Invatati sa iubiti ceea ce aveti si, de asemenea, invatati sa impartiti cu ceilalti. Dati acelasi exemplu si copiilor vostri, insa prin puterea faptelor, nu doar prin vorbe. Uneori atitudinea voastra lasa mult de dorit, iar relatiile voastre au de suferit din aceasta cauza.



Sagetator

De mult va doreati sa rezervati o zi pentru a reflacta mai profund la ceea ce se intampla in viata voastra; iata ca a sosit si ziua perfecta pentru o astfel de activitate. Stresul cotidian, tot felul de angoase si discutii in contradictoriu, fie la serviciu, fie in familie, v-au obosit teribil in ultima vreme. Astrele spun ca astazi ar fi un moment propice pentru a va opri putin din rutina si a medita. Putin studiu, putina cercetare, ceva analiza, v-ar prinde bine, mai ales ca sunt indeletniciri care va plac foarte mult si pe care le practicati cu placere ori de cate ori aveti ocazia. Daca aveti de gand sa mergeti la cursuri de perfectionare ori sa va ocupati, in mod deosebit, de aporfundarea unui subiect care va intereseaza, azi este o zi potrivita pentru a incepe asa ceva.



Capricorn

Cineva apropiat ar putea sa va solicite atentia ceva mai mult ca de obicei, in probleme destul de delicate. Incercati sa va faceti timp, caci riscati altfel sa indepartati acea persoana si nu va doriti asta. Nu-i lasati sentimentul ca nu e destul de importanta pentru dumneavoastra! Mai ales daca inisista, inseamna ca este vorba despre ceva care realmente conteaza. S-ar putea sa aiba vreo problema emotionala si sa vrea sa vorbeasca cu cineva, iar faptul ca v-a ales pe dvs. ar trebui sa va bucure. Pregatiti-va sufleteste sa dati sfaturi intelepte! Aveti grija si de sanatatea voastra si a familiei voastre in aceasta zi!



Varsator

Astazi se poate sa aveti parte de multa adrenalina, de mai multa actiune decat v-ati fi dorit. Poate salvati pe cineva dintr-o situatie dificila si asta va da o satisfactie deosebita si va creste la maximum stima de sine. Binenteles ca din orice experienta noua se poate invata ceva folositor si nu ezitati sa trageti invatamintele de rigoare pe care le subliniati in fata celui sau celor implicati. Nu fiti de genul celor care teoretizeaza totul, ci printre cei care ofera puterea exemplului personal. Veti fi apreciati si inconjurati de respect si intelegere din partea celor din jur. Sunteti pe calea cea buna, deci tineti-o tot asa!



Pesti

Faceti tot posibilul sa nu va pierdeti energia si elanul din zilele anterioare. Poate ar fi bine sa va ganditi la o iesire cu prietenii, la un film cu iubita, la o partida de pescuit, orice va poate mentine buna dispozitie care va face atat de bine. Terminati-va sarcinile la lucru si, intre timp, planificati iesirea, ca sa mai castigati din timp. Ar fi excelent sa includeti si familia in aceste activitati recreative si sa va asigurati ca planurile pe care vi le-ati facut cu privire la cei apropiati merg bine si vor da rezultatele scontate. Astazi este posibil sa va confruntati cu probleme digestive, mai ales daca nu veti fi atenti la ce mancaruri consumati.