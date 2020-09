Top trei cicatrizante: nu cumpărate de la farmacie, ci "culese" din natură

Dacă eşti adepta remediilor naturale, pajiştile şi păşunile de la noi îţi oferă cam tot ce ai găsi într-o farmacie.Indiferent că eşti acasă sau în vacanţă, trusa de prim ajutor natural trebuie să conţină soluţii pentru dezinfectare şi cicatrizare a rănilor şi arsurilor.



Că e vorba de o tăietură, de o arsură sau de o zgârietură, dacă acestea sunt severe, cu pierderi mari de sânge, cu afectarea unori suprafeţe considerabile de piele sau cu infecţii evidente care produc inflamaţii şi alte simptome precum febra, trebuie să mergi urgent la medic. Dar, dacă zona afectată este mică, iar problema nu este severă, poţi folosi ajutoarele din natură.



1. Uleiul de sunătoare

Sunătoarea are proprietăţi antibacteriene, intiinflamatoare şi stimulează cicatrizarea rănilor şi arsurilor. În acest scop, trebuie să prepari uleiul de sunătoare din timp, astfel: pune într-un borcan curat o mână de flori de sunătoare uscate şi acoperă-le cu ulei de măsline. Lasă vasul la soare timp de şase săptămâni, agitându-l zilnic. Când uleiul capătă o culoare roşiatică, poate fi folosit. Trebuie doar strecurat, iar apoi se poate aplica pe răni sub formă de comprese.



2. Infuzia de tătăneasă

Lăudată încă din antichitate de medicii greci pentru beneficiile ei multiple, tătăneasa are calităţi antiinflamatoare şi cicatrizante. Este eficientă mai ales în cazul rănilor nedeschise, iar asta datorită unei substanţe care intră în compoziţia rădăcinii plantei - alantoina. Atenţie, însă, substanţa devine toxică dacă se administrează intern (se înghite). Aşadar, o poţi folosi doar extern, sub formă de comprese. Pentru asta, pregăteşte un decoct din 4-5 linguriţe de rădăcină de tătăneasă, fiartă în 300 ml de apă. Când apa clocoteşte, dai focul mic şi o mai laşi să fiarbă încă 10 minute. Foloseşte dischete demachiante îmbibate în decoctul răcit, pe care le aplici pe zona afectată.



3. Mierea de cimbru

Compusă în special din apă şi fructoză, mierea are în structura sa chimică şi acid formic, cu efect antiseptic, şi inhibine, substanţe care înfrânează înmulţirea bacteriilor. În plus, mierea are efect antiinflamator şi ajută în toate fazele cicatrizării unei răni superficiale. Şi, deloc de neglijat, mierea atenuează durerea.

O poţi folosi astfel: după ce ai curăţat rana cu apă sau cu ser fiziologic, aplică peste ea, cu o spatulă din lemn, un strat subţire, uniform de miere (preferabil de cimbru sau de lavandă). Ai grijă să acoperi toată zona afectată. Apoi acoperă totul cu comprese sterile, uscate. Repetă procedura, reînnoind compresele, la fiecare 24 de ore cât timp rana este deschisă şi umedă, apoi la 48 de ore, până se cicatrizează.