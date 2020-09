Ceaiurile care îţi încarcă bateriile

Cafeaua pare cea mai bună soluţie pentru a-ţi trezi simţurile şi pentru a te revigora, însă te-ai gândit vreodată că ceaiurile din anumite plante pot fi o alternativă la fel de eficientă? De pildă, ceaiul negru, verde şi alb, ceaiul matcha şi ceaiul mate au diferite concentraţii de cafeină, iar consumul lor îţi va da energia de care ai nevoie pentru o zi lungă.



Cafeina este un stimulent natural, care se găseşte în anumite plante, în boabele de cafea, în nucile de cola şi în boabele de cacao. Atunci când o consumi, cafeina acţionează asupra sistemului nervos central şi transmite creierului mesajul că trebuie să fie activ, să fie în alertă. Consumul de cafeină ne influenţeză în mod diferit: fie te regăseşti printre persoanele care îi vor resimţi din plin efectele, chiar dacă o consumă în cantitate mică, fie faci parte din categoria celor care pot bea liniştiţi două-trei cafele pe zi, fără să resimtă efecte spectaculoase.



Dacă eşti o persoană sensibilă la cafeină, evită să o consumi după-amiaza ori seara, pentru că poţi avea probleme cu somnul. De altfel, cafeina nu este recomandată copilului mic, iar femeile însărcinate ar trebui să ceară sfatul medicului înainte de a consuma băuturi pe bază de cafeină. Specialiştii recomandă adulţilor să nu depăşească o cantitate de 400 de mg de cafeină consumată zilnic.



Pentru a avea un gust şi o aromă mai tari, sunt câteva sfaturi de care poţi ţine cont atunci când prepari un ceai. Frunzele rupte, aşa cum se găsesc în pliculeţe, elimină mai multă cafeină decât frunzele întregi. De altfel, cu cât pui mai multe frunze la o cană cu apă, cu atât băutura va fi mai pronunţată. Sunt importante atât timpul de preparare, cât şi temperatura apei: cu cât timpul este mai îndelungat şi cu cât apa este mai fierbinte, în loc de apă călduţă, cu atât mai mult frunzele vor elibera conţinutul de cafeină.



Ceai negru, verde şi alb

Ceaiul negru, ceaiul verde şi cel alb se prepară din frunzele plantei numită Camellia sinensis. Diferenţa dintre decocturi constă în gradul de oxidare al frunzelor. O cană cu ceai negru poate conţine 50-60 de mg de cafeină şi are, în compoziţie, polifenoli cu proprietăţi antioxidante. Se cunoaşte faptul că antioxidanţii ajută organismul să lupte eficient împotriva radicalilor liberi şi pot reduce şansele de apariţie ale bolilor cronice, cum sunt cele cardiovasculare ori diabetul de tip 2. O cană cu ceai verde poate avea 20-30 de mg de cafeină şi conţine, de altfel, aminoacidul L-teanină. În combinaţie, cele două substanţe menţin buna funcţionare a creierului. O cană cu ceai alb are 10-20 de mg cafeină şi este o sursă excelentă de antioxidanţi, de fluor şi de taninuri, benefice pentru sănătatea dinţilor şi a organismului. Pentru prepararea ceaiurilor, vei citi cu atenţie instrucţiunile de pe ambalajul produselor.



Ceaiul matcha

Pudra de matcha se obţine din măcinarea frunzelor de Camellia sinensis. Spre deosebire de ceaiul verde, în care consumi infuzia strecurată, în cazul ceaiului Matcha, vei consuma pulberea dizolvată în apă. În cazul acesta, cantitatea de cafeină şi de antioxidanţi va fi mai mare. Doar 1 g de pulbere de matcha poate conţine 35 de mg de cafeină, vitamina A, vitamina C, aminoacizi, fibre şi potasiu. Totodată, consumul de ceai matcha îţi va îmbunătăţi capacitatea de concentrare şi de memorie, plus că te va energiza şi te va revigora. Pentru prepararea ceaiului, vei folosi una-două linguriţe cu pudră de matcha la o cană cu apă fierbinte şi vei amesteca până se va dizolva. O alternativă pentru apă poate fi şi orice tip de lapte, pentru o textură mai cremoasă a ceaiului.



Ceaiul mate

Planta mate are aproape aceeaşi cantitate de cafeină precum cafeaua şi este o sursă excelentă de vitamine B1, B2, C, E, şi minerale: fosfor, fier şi calciu. Creşte, de obicei, în pădurile subtropicale din Paraguay sau Uruguay. Doar o cană cu ceai mate poate conţine până la 80 de mg de cafeină, numai bună de preparat şi de consumat dimineaţa. Planta este o sursă importantă de compuşi cu acţiune antioxidantă; gustul infuziei îţi poate părea uşor amărui sau afumat. Pentru prepararea ceaiului, lasă frunzele într-o cană cu apă fierbinte trei-cinci minute, apoi îl strecori. Unele studii au arătat o legătură între consumul excesiv, regulat de ceai mate (1-2 litri zilnic) şi apariţia anumitor forme de cancer. Aşadar, consumă ceai în cantităţi moderate, atât cât să-ţi ofere energia de care ai nevoie.