Uleiul de măsline poate reface organismul după un meniu cu grăsimi nocive

Beneficiile uleiului de măsline sunt cunoscute deja, dar nu se știu la fel de multe detalii despre mecanismele biologice și fiziologice care stau în spatele lor. Un nou studiu arată că un compus din uleiul de măsline extravirgin poate corecta efectele negative ale grăsimilor nesănătoase.



Studiile precedente au relevat că uleiul de măsline, în special cel extravirgin, presat la rece, poate reduce riscul de afecțiuni cardiovasculare. Cu toate acestea, nu se cunosc foarte bine mecanismele care determină asocierea dintre consumul de ulei de măsline și beneficiile în lupta împotriva bolilor cardiace.



Acesta este și motivul pentru care o echipă de cercetători condusă de dr. Rodrigo Valenzuela de la Universitatea din Chile, America de Sud, și-a fixat drept obiectiv investigarea compușilor din uleiul de măsline. Studiul a vizat elementul numit hidroxitirozol, un polifenol cu un efect puternic antioxidant. Ipoteza de la începutul studiului a fost că efectele utile ale consumului de ulei de măsline se datorează acestui compus, care protejează ficatul.



Ce efect are hidroxitirozolul în cadrul unui meniu bogat în grăsimi nesănătoase?

Dr. Valenzuela și colegii săi au examinat efectul hidroxitirozolului asupra șoarecilor care au consumat o dietă bogată în grăsimi nocive.



Au căutat în mod distinct anumite enzime care au un rol important în sinteza acizilor grași polinesaturați. Grăsimile polinesaturate sunt utile pentru organism deoarece scad nivelul colesterolului „rău”, ameliorează starea inimii, stimulează funcțiile creierului și multiplicarea celulelor.



În cadrul studiului șoarecii au fost împărțiți în 4 grupuri, fiecare de câte 12-14 șoareci, cărora li s-a dat fie un meniu cu multe grăsimi (cel puțin 60% grăsimi nesănătoase), fie un meniu dietetic (aproximativ 10% grăsimi). În plus, unor șoareci li s-au administrat câte 5mg de hidroxitirozol timp de 12 săptămâni. La finalul studiului s-a studiat impactul asupra activității enzimelor și a stresului oxidativ.



Hidroxitirozolul elimină grăsimea localizată la nivelul ficatului

Pentru șoarecii care au consumat o dietă cu un conținut ridicat de grăsimi atât colesterolul de tip LDL, cât și cel total au crescut, dar nivelul de colesterol HDL (colesterolul „bun”) a rămas neschimbat. De asemenea, dozajul de hidroxitirozol a redus efectele negative ale creșterii colesterolului LDL și a celui total pentru șoarecii cărora le-a fost administrat.



Un meniu bogat în grăsimi a crescut și valoarea markerilor asociați cu rezistența la insulină, dar în cazul șoarecilor care au luat în paralel hidroxitirozol efectul negativ a fost atenuat.



Cu toate acestea, nivelul markerilor nu era la fel de scăzut ca și pentru șoarecii care au urmat o dietă cu un conținut scăzut de grăsimi nocive.



O constatare importantă a echipei de cercetători este aceea că șoarecii care au consumat un meniu cu multe grăsimi au avut un nivel scăzut al enzimelor secretate de ficat, care sunt esențiale pentru prelucrarea optimă a acizilor grași polinesaturați. Reducerea cantității de enzime disponibile a fost corelată cu dezechilibrul acizilor grași de la nivelul ficatului, creierului și inimii.

În cazul șoarecilor care au avut un meniu cu foarte multe grăsimi, dar au luat și hidroxitirozol s-a observat o compoziție și o activitate a enzimelor similare cu cele din cazul celor care consumaseră foarte puține grăsimi. Acest lucru arată că hidroxitirozolul reface efectele adverse ale unui meniu care conține prea multe preparate grase.



„Rezultatele pe care le-am obținut arată că hidroxitirozolul din uleiul de măsline este componenta-cheie care explică efectele utile ale acestuia.



În cazul dietelor cu multe grăsimi nocive am constatat afectarea ficatului, precum și reducerea activității enzimatice la nivelul ficatului și al celorlalte organe. Legătura dintre funcționarea deficitară a ficatului și accentuarea stresului oxidativ este una directă, iar o doză redusă de hidroxitirozol adăugată în meniul zilnic poate preveni efectele adverse și va reface organismul în urma consumului exagerat de grăsimi nesănătoase”, spune dr. Valenzuela.