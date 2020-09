Evită riscurile în mod natural: 3 ceaiuri pentru reglarea tensiunii

Credeai că numai medicamentele te protejează de puseurile de tensiune? Te poți răsfăța cu o băutură reconfortantă în timp ce reduci riscurile pentru sănătate. Testează și tu cele 3 ceaiuri pentru reglarea tensiunii.



Hipertensiunea arterială este diagnosticată atât de des încât a dobândit statutul unei epidemii. Meniul zilnic inadecvat, lipsa mișcării, stresul de la serviciu și presiunea exercitată de numărul ridicat de atribuții și responsabilități familiale contribuie la declanșarea hipertensiunii. Această afecțiune are foarte multe riscuri asociate, fiind principala cauză a bolilor cardiace.



Tratarea tensiunii crescute în mod natural

Hipertensiunea nu poate fi ignorată pentru că se va agrava în timp, iar consecințele pot fi grave. Acest lucru nu înseamnă că trebuie neapărat să iei medicamente. În cazul în care ai avut parte de efecte secundare și îți este greu să te adaptezi la tratamentul convențional merită să bei ceaiuri pentru reglarea tensiunii arteriale.

Dacă până acum apelai la combinații întâmplătoare de plante, să știi că ingredientele potrivite din natură te pot ajuta să ții sub control nivelul tensiunii, să fii mai relaxat și optimist.



Iată care sunt principalele ceaiuri pentru reglarea tensiunii pe care trebuie să le savurezi mai des:



1. Ceaiul verde

Este consumat frecvent pentru a accelera procesul de slăbire și a susține rezultatele dietelor cu un număr redus de calorii, dar este util și pentru a ține sub control tensiunea arterială. Consumul zilnic de ceai verde contribuie semnificativ la stimularea circulației sângelui. De asemenea, reduce inflamațiile de la nivelul țesuturilor care se află în apropierea inimii. Doza ridicată de antioxidanți din ceaiul verde ameliorează funcționarea inimii și neutralizează efectele nocive ale radicalilor liberi.

Dacă suferi de hipertensiune arterială este recomandat să bei 1-2 cești de ceai verde în fiecare zi.

Ai grijă să nu bei prea mult, limitându-te la cele 2 cești de ceai. Contează și sortimentul de ceai verde, fiind util să ocolești varietățile care au foarte multă cafeină. Alege ceaiul verde sencha, kukicha și genmaicha. Încearcă să consumi ceaiul simplu, fără să adaugi zahăr, lapte sau alte ingrediente suplimentare.



2. Ceaiul de hibiscus

Este un ceai aromat, foarte apreciat de cunoscători, cu o nuanță intensă de roșu și un gust foarte plăcut. Dacă nu l-ai încercat acum să știi că nu vei fi dezamăgit. Este ideal pentru serile reci sau diminețile de iarnă, când ai nevoie de un impuls pentru a-ți începe ziua cu multă energie și optimism.

Ceaiul de hibiscus este o sursă foarte bună de antioxidanți care protejează inima și previn cancerul.

În cadrul studiilor realizate s-a observat că 1-2 cești de ceai de hibiscus echilibrează tensiunea, prevenind puseurile de tensiune și eliminând amețelile sau durerile de cap asociate.

Dacă iei deja alte medicamente este indicat să te consulți cu medicul tău pentru a determina dacă poți consuma băutura aromată fără să se producă interacțiuni negative. Ține cont și că acest ceai îți va proteja ficatul și va accelera slăbirea, eliminând aspectul de coajă de portocală al pielii afectate de celulită.

Nu adăuga alte ingrediente, ci bea ceaiul simplu. Gustul ușor acrișor îți garantează conținutul de vitamina C, care combate răcelile și gripa de sezon.



3. Ceaiul Oolong

Este mai puțin cunoscut decât ceaiul negru sau cel verde, însă reprezintă un remediu natural foarte util în strategia de reglare a tensiunii arteriale. Acest ceai este bogat în antioxidanți și îți protejează inima în timp ce te bucuri de gustul plăcut.

Specialiștii au constatat că menține tensiunea arterială în limitele normale dacă este consumat în fiecare dimineață pe stomacul gol sau după masa de prânz.

Bea Ceai Oolong simplu sau cu puțină scorțișoară pentru a obține efectele benefice.