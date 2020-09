Stresul incetineste vindecarea ranilor

Cu cat te ingrijorezi mai mult, cu atat te vei vindeca mai incet dupa o interventie chirurgicala, arata un studiu recent.



Procesul de recuperare in urma unei interventii chirurgicale este mult mai rapid in cazul pacientilor care se streseaza mai putin, potrivit unui studiu realizat la Institutul de Psihiatrie din cadrul Colegiului King din Londra si aparut in publicatia britanica DailyMail. Cercetatorii spera ca noua descoperire sa fie adaptata pe viitor pentru a grabi recuperarea pacientilor dupa o operatie.



Pentru a ajunge la aceste rezultate, expertii au masurat nivelul hormonului stresului (cortizolul) si au luat mostre mici de piele de pe bratele voluntarilor pentru a studia vindecarea ranii cu ajutorul ultrasunetelor. "Mai putin stres inseamna o vindecare de doua ori mai rapida in comparatie cu un nivel crescut de stres", a concluzionat autorul studiului, psihologul John Weinman.



Relaxare in 5 pasi simpli



- intinde-te confortabil pe podea sau pat;

- incepe cu cateva exercitii profunde de expiratie si inspiratie;

- inchide ochii si respira usor pe nas;

- focalizeaza-ti atentia doar asupra respiratiei;

- la inceput incearca sa faci acest lucru timp de 5-10 minute pe zi, apoi mareste progresiv timpul (15-20 de minute zilnice).