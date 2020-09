Aleea pietonală de pe bulevardul Grigore Vieru, din Chişinău, va fi renovată până la sfârşitul acestui an

Chişinău, va fi renovată până la finele acestui an. Cel puţin asta promite conducerea primăriei, care lucrează la proiectul de reabilitare a zonei. Pentru modernizarea aleii e nevoie de aproape trei milioane de lei, bani care vor fi oferiţi, în mare parte, de agenţi economici. Consilierul liberal Ion Cebanu, însă, crede că e ceva necurat la mijloc, pentru că nu vede care ar fi interesul antreprenorilor să investească în acest proiect.



Deşi se află într-o stare destul de bună, aleea de pe bulevardul Grigore Vieru, va fi renovată. Primăria Municipiului Chişinău lucrează în prezent la un proiect de reabilitare a zonei pietonale, care va fi gata în următoarele zile.



Proiectul de renovare a aleii presupune amenajarea unor piste pentru biciclişti, a trotuarelor şi a spaţiilor verzi, precum şi instalarea unui mobilier urban nou. Totodată va fi instalat şi un sistem de irgare pentru zonele verzi.



VICTOR CHIRONDA, viceprimar, municipiul Chişinău: "Ne-am propus să prevedem, schimbarea mobilierului, amenajarea unor piste pentru biciclete şi reparaţia zonelor unde există denivelări mari, scări sau trepte, ca ă asigurăm o acesebilitate mai bună pentru persoanele cu dizabilităţi. Prevedem în zilele următoare să iniţiăm câteva consultări publice, să vedem opiniile asociaţiilor de biciclişti, a cetăţenilor să vedem ce am mai putea să îmbunătăţim acolo".



Oamenii spun că ideea nu e rea, doar că ar fi lucruri mai importante de făcut în oraş, ţinând cont de faptul că aleea arată încă destul de bine.



"Au surse şi au iniţiativă, de ce nu, cu tote cu sunt alte lucruri, foarte mlte în oraş de renovat, s-ar putea de evitat, că sunt alte alei care întradevăr ar necesita renovare. Mie îmi pare că mai întâi trebie de făcut ordine, de exemplu staţiile de amenajat, de schimbat mai multe lucruri necesare pentru comoditatea cetăţenilor. Când vii pe stradă şi ea e toată în gropi şi tu nu poţi să treci normal, căci seara nu sunt luminate străzile, nu ştiu care-I cea mai importantă problemă", spun oamenii.



Pentru reparaţia aleii de pe bulevardul Grigore Vieru ar fi nevoie de circa 3 milioane de lei. Aproape un million de lei va fi alocat din bugetul municipalităţii, iar restul va fi donat de mai mulţi agenţi economici.



ION CEBANU, consilier municipal, Partidul Liberal: "Ele sunt finanţate, lucrările respective, de către agenţii economici. Acuma ce interes are un agent economic să dea sute de mii şi milioane instituţiilor statului, înafară de impozitele pe care le plătesc aceştia, sigur că acestea sunt nişte favoruri. Iar când intervin asemenea lucruri, înseamnă că undeva, cineva ori a făcut un abuz, ori li s-a propus anumite facilităţi, cee ace irarăşi contravine legii".



VICTOR CHIRONDA, viceprimar, municipiul Chişinău: "Absolut toate lucrările care se fac în oraş se fac la iniţiativa primăriei dar cu contribuţia agenţilor economic, care activează în preajmă. Mai mult de atât unii dintre ei ne spun că pe parcursul mai multor ani au venit la primărie şi au spus că noi suntem gata să ajutăm, iar primăria nu a avut nicio reacţie. Eu nu vreau să comentez declaraţiile politice, dar nu se face niciun fel de presiune pe nimeni".



Potrivit autorităţilor municipale, lucrările de renovare a aleii pietonale de pe Bulevardul Grigore Vieru vor începe în câteva zile şi se vor încheia la sfârşitul anului.