Fumatul cauzeaza depresie

Dependentii de nicotina sunt de doua ori mai expusi la depresie, iar fumatul pasiv creste riscul aparitiei bolilor mentale, conform celui mai recent studiu dezvoltat de cercetatorii din Noua Zeelanda.



“Concluzia principala a studiului este ca, pe langa bolile de natura fizica pe care fumatul le provoaca, dependenta de nicotina creste si riscul afectiunilor de sanatate mentala”, a declarat pentru Medscape Psychiatry, Prof. Dr. David Fergusson coordonatorul studiului Christchurch Health & Development Study, Universitatea Otago, Dunedin, Noua Zeelanda.



Daca pana acum se vehiculau informatii care asociau depresia cu renuntarea la fumat, noile cercetari arata clar ca nicotina reprezinta un factor de risc pentru aparitia acestei afectiuni.



La fel de ingrijoratoare sunt si datele referitoare la felul in care fumatul pasiv influenteaza aparitia bolilor mentale. Studii recente arata ca si cei care sunt expusi la fumul de tigara prezinta un risc crescut de depresie si anxietate. "Este esential sa incurajam oamenii sa renunte la fumat, pentru ca, pe zi ce trece, sunt identificate tot mai multe pericole la care fumatorii activi si pasivi se expun si care au efecte negative importante asupra sanatatii fizice si mentale. Renuntarea la fumat este cel mai bun lucru pe care il putem face pentu sanatatea noastra”, a declarat Bogdana Bursuc, psiholog coordonator in Programul National de Renuntare la Fumat.



Un studiu similar a fost dezvoltat in Scotia, de data aceasta pentru a evalua gradul in care fumarorii pasivi sunt predispusi la afectiuni de natura mentala, precum depresia. Concluziile studiului arata ca fumatul pasiv este asociat cu tulburari de ordin psihic si creste riscul aparitiei bolilor mentale la adulti.